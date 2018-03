Federer na bizaran način ostao bez teniskog trona pa razočarao ljubitelje tenisa!

Roger Federer nije uspio zadržati prvo mjesto na ljestvici tenisača u Miamiju iako Rafael Nadal uopće nije nastupio, a nakon bolnog poraza od Kokkinakisa otkrio je kako neće uopće nastupati u sljedeća dva mjeseca...

'Razgovarao sam sa svojim stručnim stožerom i odlučili smo da neću nastupati na zemljanoj podlozi. To uključuje i Roland Garros,' otkrio je legendarni Švicarac.

To znači da ga nećemo gledati na teniskim terenima sve do lipnja i turnira na travi koji prethode Wimbledonu, no mogao bi se unatoč tome vrlo lako vratiti na prvo mjesto ATP ljestvice. Naime, sada on nema ništa za braniti puna dva mjeseca, a svaki postraj Nadala u Monte Carlu, Barceloni, Madridu ili Parizu koštat će ga teniskog trona...