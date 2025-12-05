ep u plivanju

Fantastični Jere Hribar oborio hrvatski rekord i izborio finale na 100 m slobodno

I.Ž./Hina

05.12.2025 u 22:49

Jere Hribar
Jere Hribar Izvor: Profimedia / Autor: Joris Verwijst / imago sportfotodienst / Profimedia
Bionic
Reading

Hrvatski plivač Jere Hribar plasirao se u finale discipline 100 m slobodno na Europskom prvenstvu u 25-metarskim bazenima koje se održava u Lublinu isplivavši novi hrvatski rekord 45.76

Jere Hribar je rezultatom 45.76 pobijedio u svojoj polufinalnoj skupini, te zauzeo ukupno drugo vrijeme polufinala.

vezane vijesti

Brži od njega bio je tek Francuz Maxime Grousset s vremenom 45.65.

Hribar je ovim rezultatom postavio novi hrvatski rekord u 25-metarskim bazenima srušivši dosadašnji rekord Duje Draganje za 32 stotinke sekunde.

Finale je na rasporedu u subotu u 20.50 sati.

Mladi hrvatski plivač je prije tri dana osvojio broncu u štafeti 4x50 metara slobodno, a s njim su plivali i Nikola Miljenić, Božo Puhalović i Luka Cvetko.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PRVE REAKCIJE

PRVE REAKCIJE

Evo što je Dalić rekao o ždrijebu Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
na engleze

na engleze

Dalić komentirao ždrijeb: Pričao sam s engleskim izbornikom, nije mu bilo drago
sp u nogometu

sp u nogometu

Legendarni Englez prvi komentirao ždrijeb: Hrvatska? Malo sam zabrinut

najpopularnije

Još vijesti