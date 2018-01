Evo što je Miočić poručio onima koji ga ne žele za prvaka; otkrio i ekskluzivnu vijest

Stipe Miočić obranio je teškašku titulu u najcjenjenijoj MMA organizaciji UFC-u i to na dominantan način pa se sa velikim zanimanjem očekivalo što će reći poslije dvoboja o samom meču te suparniku Francisu Ngannou

Borac hrvatskog porijekla prvo je iznio par dojmova u oktogonu odmah poslije proglašenja pobjednika.' 'Ja sam najstrašniji, ja sam najopakiji čovjek na svijetu!', poručio je Stipe navijačima, ali i onima koji ga ne žele za prvaka, čim je Joe Rogan ispred njega stavio mikrofon, a onda je odlučio odati čast svom protivniku: 'Ozbiljno me pogodio i uzdrmao u prvoj rundi, ali izdržao sam, a nakon toga sam preuzeo kontrolu nad borbom. Naravno da sam bio u opasnosti od tih udaraca, pa pogledajte ga, ovo je opak tip.' Rogan je nakon toga pokušao još nešto izvuči iz njega, možda prozivku nekom idućem protivniku ili nešto slično tome, no zapravo je dobio samo jednu ekskluzivnu informaciju. 'Postati ću tata, to je jedino što mi je od ovog trenutka nadalje bitno. Dobit ćemo bebu!', rekao je Stipe uz slavodobitni urlik, nakon čega je otišao proslaviti sa svojim timom i suprugom.

Nešto kasnije, na novinskoj konferenciji, Miočić je bio puno rječitiji. Čak i nakon što je sve završilo, ponovno je prva otvorena tema bila snaga udarca Francisa Ngannoua. Uostalom, Miočića je dobrano zaljuljalo u prvoj rundi, a i njegovo lice otkriva da ih ove borbe nije izašao bez primljene štete. No, došao je odraditi posao i u tome je uspio, što je također naglasio. 'Gadno je kada te udari taj tip, nitko ne želi to, pogledajte samo moje oko. To je napravio samo jedan udarac. No, za to sam si sam kriv. Na kraju je bitno da sam ja njega udario više puta nego on mene te da je ovaj pojas i dalje ispred mene. Reklamirali su ovo kao njegov show, a zapravo je bila moja večer, ovo je bio Stipe show. Ja sam prvak, najbolji sam i srušio sam rekord', rekao je Stipe, a prenosi Fight Site.

Druga tema bila je situacija u kojoj je uzeo pojas Dani Whiteu te ga dao treneru Marinelliu, koji je tako zapravo bio čovjek koji mu je taj pojas stavio. Tu situaciju nije htio opširnije komentirati, no ono što je rekao bilo je i više nego dovoljno: 'To je moj čovjek, osoba koja me respektira i ja respektiram njega. I to je kraj priče!' Upitam je i o rušenjima koja su zapravo osigurala njegovu pobjedu i je li to od početka bio plan kako doći do uspjeha. 'Da, to je bio moj plan. On tamo još nije bio pa sam shvatio da to trebam napraviti', još je jedan kratak i efektan odgovor ponudio UFC-ov teškaški prvak.

Onda je ipak na nešto odgovorio malo opširnije. Tema je bila sama borba, koliko mu pobjeda znači te što misli o svom trenutnom statusu u svijetu MMA-a. Nije rekao da smatra kako treba dobiti više poštovanja, no iz tona te iz onoga što je izrekao se dolazi upravo do tog zaključka. 'Naravno da mi ova pobjeda puno znači. Ovaj tip je fenomen i jedan u milijun, no pogodite što se dogodilo? On je poražen! Pobijedio ga je tip sa srednjeg zapada, koji je inače 15 kilograma lakši od njega. I ja sam najveći teškaš jer sam obranio titulu tri puta, napravio sam ono što nitko nikada nije. I uistinu vjerujem u to kako sam najbolji svih vremena. Morao sam proći težak put da bih došao do titule, a pogledajte kakve sam imao obrane. Titulu sam uzeo pred 15.000 ljudi, zatim sam ju obranio protiv Overeema, K-1 prvaka i pravog ubojice, nakon toga je tu bio JDS koji me ranije pobijedio i sada ovaj fenomen. Sve što sam napravio bilo je vlastitim trudom i napravio sam ono što nitko nikada nije.' Na pitanje smatra li kako će sada napokon dobiti više respekta od strane UFC-a te hoće li sada napokon biti promoviran koliko zaslužuje, također je odgovorio vrlo brzo i jasno: 'Ne znam niti me zanima. Tu je moj trener, moj tim i moja obitelj. Mi se međusobno poštujemo kakva god situacija bila. Ja ću nastaviti raditi ono što sam radio do sada. Ne smatram da je išta narušeno niti da išta treba popravljati.'