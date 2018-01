Stipe Miočić obranio teškašku titulu od bahatog izazivača i upisao se u povijest UFC-a

Stipe Miočić dokazao je kako je cijeli 'hype' oko Francisa Ngannou bio neopravdan i vođen željom UFC-a da ima prvaka koji impresivno izgleda i još impresivnije nokautira protivnike. No, danas je naišao na kompletnog MMA borca koji je dokazao kako u ovoj igri sirovu snagu pobjeđuje nešto drugo, a to je pristup, taktika, borilačka inteligencija, iskustvo i godine rada

Miočić je bio spreman na to, ‘pojeo’ je te udarce upravo onako kako prvak treba te nakon toga krenuo voditi borbu u svom smjeru, sve do uvjerljive pobjede koja je na kraju došla. Može se reći kako je Francis svoja najjača oružja ispucao u prvih tri minute, nakon čega je prvi puta srušen na pod. Miočić ga tako drži do pola minute prije kraja runde, kada se događa još malo akcije na nogama, a runda završa još jednim rušenjem od strane Miočića, doslovno u posljednjoj sekundi.

Već od prve runde vidjelo se kako se Miočić pripremio na ono za što se znalo da Ngannou predstavlja i da može ponuditi. Ne može se reći da je uspio izbjeći sve udarce, Kamerunac je nekoliko puta jako dobro pogodio, no daleko je to bilo od udaraca koji su rušili Overeema i Arlovskog.

Udarci Kamerunca napravili su oteklinu ispod Stipinog lijevog oka, no srećom mu se nije zatvorio vidokrug, jer bi inače vjerojatno upao u probleme. Ovako je nastavio kontrolirati tempo i distancu te je u potpunosti osjetio umor Ngannoua. Nastavio je low kickovima izbacivati ga iz balansa, a onda je krenuo na novo rušenje, koju mu prolazi i kreće grappling kontrola, gdje Miočić strpljivo pokušava pronaći priliku za kvalitetniji napad, dok radi dovoljno štete da ih sudac ne bi razdvojio.

Na samom kraju runde dolazi do pozicije i hvata gušenje, no više nije bilo vremena za napraviti nešto više. Pravo školovanje zapravo je počelo u trećoj rundi. Ngannou se borio otvorenih usta, vidno umoran te je svu svoju taktiku sveo na to na čeka priliku plasirati udarac kojim bi mogao završiti borbu, jer snage i kondicije za više nije imao. No, Miočić ne srlja i konstantno je koncentriran na ono što se događa. Lagano skuplja bodove sve do novog rušenja te ponovne kontrole do kraja runde.