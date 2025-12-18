Marca: Milan bacio Superkup bez Modrića

milan ispao

Milan je porazom od Napolija (2:0) u polufinalu talijanskog Superkupa ostao bez borbe za trofej, a madridska Marca kao ključni detalj ističe odluku da Luka Modrić utakmicu započne na klupi.

U tekstu pod naslovom 'Milan bacio Superkup bez Modrića', španjolski list izravno povezuje ispadanje ‘rossonera’ s činjenicom da je hrvatski veznjak ostao izvan početne postave. Marca naglašava kako je Milan u utakmicu protiv Napolija ušao bez igrača koji donosi kontrolu, mirnoću i iskustvo u veznoj liniji.

Modrić je u igru ušao tek u 75. minuti, u trenutku kada je Milan već bio u rezultatskom zaostatku i bez jasne ideje kako ugroziti Napoli. Prema Marci, takva odluka bila je presudna jer je Milan veći dio susreta proveo bez igrača koji može diktirati ritam i povezati linije u utakmicama visokog uloga.

Španjolski medij pritom ne kritizira Modrićev učinak, već problematizira njegov status, jasno sugerirajući da je Superkup utakmica u kojoj se iskustvo i kontrola igre ne ostavljaju na klupi. Poraz od Napolija, zaključuje Marca, stigao je u utakmici koju je Milan započeo – bez Modrića.

