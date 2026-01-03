Evo koliko će Dinamo platit zbog koreografije BBB-a 'Za dom spremni'. Kažnjen je i Hajduk

Dinamovi navijači su na utakmici zadnjega kola prvog dijela prvenstva protiv Lokomotive istaknuli transparent 'Za dom spremni' i nakon njega poruku gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću 'I kaj ćemo sad, gradonačelniče?'.

HNS je kaznio Dinamo s ukupno 12.000 eura od čega 5000 otpada na rasizam i diskriminaciju, a ostatak na korištenje pirotehničkih sredstava.

Hajduk je kažnjen s 10.700 eura zbog pirotehnike i također 'rasizma i drugih oblika diskriminacije', a Rijeka je dobila 6000 eura kazne zbog korištenja pirotehnike.