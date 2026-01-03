Željko Kopić otkrio nam koji je hajdukovac njegovo otkriće, a govorio je i o Dinamu: Svi koji poznaju Bobana...

Rijetko se koji hrvatski (nogometni) trener može pohvaliti da već treću sezonu radi u istom klubu. Nije čest slučaj niti u Hrvatskoj, a kamoli u inozemstvu. Osim, naravno, ako je riječ o izborničkom poslu. No, Željko Kopić, od prosinca 2023. sjedi na klupi, po broju osvojenih prvenstava, drugog rumunjskog kluba – bukureštanskog Dinama.

Tek su osmorica trenera tijekom karijere vodili dva najveća hrvatska kluba. Bili su to Franz Mantler, Branko Zebec, Vlatko Marković, Tomislav Ivić, Josip Skoblar, Miroslav Ćiro Blažević, Nenad Gračan i – posljednji – Željko Kopić. Danas ovaj 48-godišnjak sjedi na klupi još jednog – Dinama, ali onog iz Bukurešta, koji na svojim policama ima 18 pehara za naslove rumunjskog prvaka. Kratku 'rupu' između dva dijela prvenstva, Kopić je iskoristio za druženje s obitelji i prijateljima. Kratko ga je omela i prehlada, ali sve je ljepše i lakše u obiteljskom okruženju. 'Da, baš kratko jer od 2. siječnja sam već u Rumunjskoj, ove subote 3. siječnja idemo u tursku Antalyju na pripreme i 18. siječnja već nam kreće prvenstvo, protiv Universitatee Cluj kod kuće. Bio sam u Zagrebu, tih nekoliko dana, za neke dalje izlete nije bilo vremena, a i jednostavno sam se zaželio biti u tom okruženju, vidjeti prijatelje, jer stalno je nekakva strka, pripreme, utakmice... Niti s obitelji nisam prečesto. Trebalo mi je malo predaha od svega', pričao nam je Kopić u čijem se glasu osjećalo da je grlo malo 'poderano'. Kako se i 18-godišnji sin Vito bavi nogometom, a trenutačno je član belgijskog drugoligaša Olympic Charleroija, jasno je da majka uz njega, ali ode gospođa Kopić i do supruga u Bukurešt, onda su ovakvi blagdani prilika da se obitelj u rijetkim trenucima nađe na okupu. Trenira s prvom ekipom, ali igra za mladu momčad. To mu je dobro da se adaptira na seniorski nogomet. Gradi svoj put, zasad je sve u redu.

Možda bi nekad u budućnosti mogao zaigrati pod očevom 'palicom'? 'Najiskrenije, ja nisam za te varijante. Istina, nikad ne znaš što život nosi, ali on svoj put mora graditi postepeno i neovisno o meni'. Ugovor s Dinamom vrijedi do 2028. godine Nego, vi ste već zapravo treću sezonu u klubu. Uz sve to dobili ste ugovor do 2028. godine, što znači da su ljudi u klubu zadovoljni? 'Stigli smo u klub u prosincu 2023., kada je Dinamo bio u izuzetno teškoj situaciji. I jedini cilj bio je ostati u prvoj ligi. To smo i ostvarili. Prošla sezona pak bila je za nekakvu stabilizaciju. Ali uspjeli smo ući u play-off, a to je prvi put nakon osam godina, odnosno da je bio među vodećih šest koji razigravaju za prvaka. Za ovu sezonu, koliko god je to zahtjevan cilj, napravit ćemo sve da ostvarimo plasman koji vodi u jedno od europskih natjecanja'.

Nakon 21 kola, na četvrtom ste mjestu sa samo dva boda manje od prve Craiove? Tako je, drugi Rapid 1923 ima bod više, a bodovno izjednačeni s nama je Botosani. Sve je to tu negdje, generalno imamo dobru sezonu, igramo dobro. Nakon 30 kola počinje play-off u koji ulazi vodećih šest. I to nam je zapravo primarni cilj, ući u prvih šest. I onda je svaka utakmica derbi, tu praktički ulazimo u borbu za Europu. Imamo i kup, u oba natjecanja smo 'živi'. Znamo da u svakoj ligi ima bogatijih i siromašnijih klubova. Kakvo je stanje u Rumunjskoj? Odnosno u koji rang spada vaš Dinamo? Današnji FCSB, odnosno bivša Steaua, Craiova i Rapid su tri, recimo, financijski najmoćniji klubovi. Teško mi je govoriti o financijama, ali su oni sigurno korak, dva ispred nas. Vi ste snagu FCSB-a imali priliku upoznati dok ste vodili Hajduk (op.a. od studenog 2017. do rujna 2018.)? Da, bilo je to treće pretkolo Europske lige. U Splitu je bilo 0:0, a u uzvratu smo izgubili 2:1. Primili smo gol u trećoj minuti sudačke nadoknade. Tak da sam ih dakle, imao prilike upoznati i prije ovog dolaska. FCSB i Dinamo dva su kluba s najvećim ugledom, najduže tradicije. S time da je Dinamo godinama bio u priličnim problemima. FCSB je osvajao naslove, prošle godine su imali jako dobru europsku sezonu, ove godine nisu toliko dobro ušli u sezonu, trenutačno imamo sedam bodova više od njih, ali sigurno imaju kvalitetu. Nedavno su pobijedili Feijenoord kod kuće. Pobijedili su u derbiju protiv Rapida, stabilizirali su se, tako da će i utakmica u Zagrebu 22. siječnja protiv Dinama biti vrlo interesantna, jer bodovi trebaju i jednima i drugima. Imate možda kakav savjet za trenera Kovačevića o FCSB-u i na koga biste mu skrenuli pozornost? Teško je sada dijeliti savjete. Sigurno da će Kovačević zajedno sa stožerom dobro pripremiti utakmicu. Ono što mogu sa sigurnošću reći, FCSB ima kvalitetu. Prošle godine su igrali kao dobro, ove su ušli malo lošije ušli, ali sada će, nakon priprema, a najavljuju i pojačanja u zimskom prijelaznom roku, da će sigurno biti još opasniji. Na koga upozoriti? Što se tiče napadačkog potencijala, imaju Birligea, Cisottija, Tanasea, Olarua. To su sve igrači koji su tehnički jako dobro, s ofenzivnom kvalitetom, i svakom mogu napraviti problem.

Nego, vidimo da vaš kontinuitet donosi uspjeha, prvo klubu, a onda i vama osobno. Izabrani ste za trenera godine. Sigurno vam laska, kada znamo da su vas se olako riješili i u Hajduku, potom i u zagrebačkom Dinamu? Istina, izabran sam. I to drugi put u nizu. Naravno, da mi laska, jer znamo da nema puno hrvatskih trenera u inozemstvu. I nije se lako niti probiti, niti nametnuti, niti ostvariti. Niti trajati, posebno u Rumunjskoj, gdje ima pun trenerskih promjena. Tako da taj kontinuitet i napredak koji smo pokazivali, već od onih prvih šest mjeseci, očito je prepoznat. I sigurno da mi je to moralna satisfakcija. I dâ, sretan sam, zadovoljan, i na kraju – ponosan. Toliko ste ostavili dobar dojam da vas spominju i kao potencijalnog rumunjskog izbornika? U kontekstu tog dobro odrađenog posla s Dinamom očito je netko procijenio da bih i ja mogao biti kandidat za to mjesto. Međutim, Rumunjska ima svoju izbornika, Mircea Lucescu legenda je rumunjskog nogometa, s impresivnom karijerom, osvojenim velikim brojem trofeja, znanjem i autoritetom, i sigurno se svi u Rumunjskoj nadaju da uz njega mogu preko dodatnih kvalifikacija do SP-a. Za početak moraju pobijedit Turke. I onda eventualno boljeg iz sraza Slovačke i Kosova. Naravno, meni je lijepo čuti da me se spominje u tom kontekstu, ali meni je isključivi fokus na Dinamo. A za rumunjski nogomet bilo bi sjajno da Lucescu ostvari taj plasman, iako će biti jako teško. Kopić kao rumunjski izbornik? Naravno, mi možemo samo konstatirati, ako Lucescu izbori plasman na SP, bilo bi iluzorno očekivati novog izbornika, ali ako se Rumunjska ne plasira... Tko zna. No, rumunjski mediji sugeriraju da bi Kopić mogao biti nasljednik. Koliko stignete pratiti SHNL? Pratim koliko stignem, rezultate uvijek pogledam, a ponekad kada uhvatim i vremena, pogledam sažetke. Kratki presjek, Dinamo jesenski prvak, i sve što sam vidio, da su svi u klubu svjesni da je bilo trenutaka koji nisu bili dobri, da ima prostora za napredak, i da će ovaj prijelazni rok, ali i pripreme, poslužiti za nadogradnju ovoga što je dosad napravljeno. Što se tiče Hajduka, uz par mladih igrača koji su promovirani, bilo je utakmica koje su izgledale dobro. Mislim da u Livaji i Rebiću imaju još prostora za biti još bolji. Slaven Belupo i Varaždin imaju dobru sezonu, ali ono što nije dobro jest trenutačna situacija Osijeka. Čujem se s kolegama i prijateljima iz tog kraja i zaista se nadam da će naći put kako izaći iz ove krize. Evidentno je da puno stvari ne štima. Dok ste vi bili na Dinamovoj klupi (op.a. od prosinca 2021. do travnja 2022. godine; 19 utakmica, 13 pobjeda, dva remija i četiri poraza) imali ste one tzv. senatore, Mišića, Ademija, Petkovića, Ristovskog... Kod vas je polako stasao i Baturina. Ali dogodila se čistka, ostao je samo Mišić. Čudi li vas taj Bobanov potez, s obzirom na njegovo igračko iskustvo i bogatu karijeru? Svi koji poznaju Bobana, znaju da ima svoje stavove, svoju viziju, kako želi da momčad izgleda. Sigurno je s trenerom Kovačevićem i sportskim direktorom skicirao i koncipirao momčad. Odlučio se zahvaliti tim igračima koji su donijeli velike rezultate Dinamu, i očito je htio krenuti s nekakvom novom energijom, sa svojom idejom igre i koncipiranja momčadi. Sigurno da je iznenađenje kada se toliki broj igrača, posebno s aspekta da su oni donijeli Dinamu jako puno, makne. Ali to je odluka iza koje stoje klupski čelnici i sigurno da im treba vremena da se to posloži i stabilizira i da vidimo, u konačnici, kako će taj konačni proizvod izgledati. Žalite li što niste dobili više od 19 utakmica u Dinamu? Jednostavno sam naučio – to je sve nogomet. Treneri dolaze i odlaze, nema nikakvih pravila. Ne gledam to kroz kontekst – razočarenja. Ja znam da sam preuzeo Dinamo kada je bio treći na tablici, ostavio sam momčad na prvom mjestu, a odmah je potom i uzela naslov prvaka. Ekipa je bila u dobrom stanju. I to je ono što je meni bitno, kao nekome tko je prošao Dinamovu nogometnu školu. I kada sjedneš na Dinamovu klupu, naravno da ti to puno znači. Ja mislim da sam odradio dobar posao. Ali trenerski posao je takav da moraš biti spreman na sve.