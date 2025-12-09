Englezi uveli novu zabranu; igrači će za ovo dobivati žuti karton

Od tog datuma svaki će igrač koji se odluči na ovakav način proslaviti pogodak automatski dobiti žuti karton, neovisno o situaciji ili važnosti utakmice.

Odluka je donesena nakon upozorenja liječnika i fizioterapeuta koji godinama ukazuju na povećani rizik od ozljeda, kao što su opekline od travnjaka, naprezanje ligamenata, ozljede zglobova te potencijalna oštećenja koljena.

Iako je klizanje na koljenima postalo jedan od najprepoznatljivijih načina proslave velikih golova i trenutaka euforije, vodstvo lige procijenilo je da je sigurnost igrača ipak važnija od atraktivnosti slavlja.