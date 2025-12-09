PREMIERLIGA

Englezi uveli novu zabranu; igrači će za ovo dobivati žuti karton

A.H.

09.12.2025 u 08:06

Everton
Everton Izvor: EPA / Autor: ADAM VAUGHAN/EPA
Bionic
Reading

Engleska Premier liga službeno je donijela odluku o zabrani popularnog slavlja golova klizanjem na koljenima, a nova pravila počinju vrijediti od 1. siječnja.

Od tog datuma svaki će igrač koji se odluči na ovakav način proslaviti pogodak automatski dobiti žuti karton, neovisno o situaciji ili važnosti utakmice.

Odluka je donesena nakon upozorenja liječnika i fizioterapeuta koji godinama ukazuju na povećani rizik od ozljeda, kao što su opekline od travnjaka, naprezanje ligamenata, ozljede zglobova te potencijalna oštećenja koljena.

Iako je klizanje na koljenima postalo jedan od najprepoznatljivijih načina proslave velikih golova i trenutaka euforije, vodstvo lige procijenilo je da je sigurnost igrača ipak važnija od atraktivnosti slavlja.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SAD JE U TURSKOJ

SAD JE U TURSKOJ

Petković mijenja klub i pridružuje se bivšim dinamovcima?
JAVLJA ROMANO

JAVLJA ROMANO

Baturina dobio ponudu iz najjače lige svijeta
SVAKA MU ČAST

SVAKA MU ČAST

Pogledajte Modrićeve brojke u velikoj Milanovoj pobjedi

najpopularnije

Još vijesti