veliki interes

Hrvatski napadač na meti europskih velikana, smiješi mu se transfer karijere

I.Ž./Hina

30.07.2026 u 09:28

Franjo Ivanović Benfica
Franjo Ivanović Benfica Izvor: EPA / Autor: MANUEL FERNANDO ARAUJO / EPA
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Španjolski nogometni prvoligaš Betis u razgovorima je s Benficom oko dovođenja hrvatskog napadača Franje Ivanovića, javljaju portugalske novine A Bola i O Jogo

Benfica je navodno spremna prodati Franju Ivanovića (22) kojeg je prije godinu dana kupila za 22,8 milijuna eura od belgijskog Union Saint-Gilloisea.

vezane vijesti

'Španjolski klub već je uspostavio kontakt s Benficom i pokazuje ozbiljnu namjeru da realizira posao, premda još nije odlučeno hoće li se transfer ostvariti kao izravna kupnja ili posudba s opcijom otkupa. Prioritet Benficina vodstva jest trajna prodaja ili, kao alternativa, dogovor koji uključuje obvezni otkup nakon posudbe', tvrdi A Bola.

Betis i Benfica za sada se nisu očitovali o ovim napisima.

Betis, koji će ove sezone igrati u Ligi prvaka, potvrdio je prije šest dana da traži napadača.

'Istina je da tijekom prijelaznog roka analiziramo različite opcije za poziciju središnjeg napadača', izjavio je sportski direktor Manu Fajardo i dodao:

'Naravno, uvijek nastojimo nadopuniti ono što već imamo u momčadi. Jasno nam je kakav profil napadača želimo. Trener Manuel Pellegrini također vrlo dobro zna kakvog napadača želi i sada je na nama da iskoristimo trenutak. Tržište je u ovom trenutku izrazito napuhano, a posebno kada je riječ o središnjim napadačima. Zato ne treba žuriti s odlukama.'

Ivanović je ovog ljeta dobio konkurenciju u napadu Benfice dolaskom 22-godišnjeg kolumbijskog reprezentativca Jhona Durana.

Prošle sezone se nije uspio nametnuti u početnoj postavi lisabonskog kluba jer je tadašnji trener Jose Mourinho postavljao formaciju s jednim napadačem u vrhu davavši prednost grčkom reprezentativcu Vangelisu Pavlidisu, koji je još uvijek ondje. Benficu je ljetos napustio Mourinho preuzevši klupu Real Madrida, a na njegovo mjesto je došao Marco Silva iz londonskog Fulhama.

Za situaciju s Ivanovićem, koji s Benficom ima ugovor na još četiri godine, raspituju se i drugi klubovi.

Talijanska La Gazzetta dello Sport spominje mogućnost da se u utrku uključi Lazio dok mediji u Turskoj pišu da interes pokazuje istanbulski Galatasaray. Interes su navodno iskazali i engleski Hull City hrvatskog trenera Sergeja Jakirovića i talijanski Como.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
poštovanje

poštovanje

Jedan od najboljih veznjaka svijeta odjenuo hrvatsku ‘desetku’ i izazvao oduševljenje
uzvrat na cipru

uzvrat na cipru

Hajduk večeras brani veliku prednost protiv Pafosa: Evo gdje i kada gledati uzvrat
povratak na maksimir

povratak na maksimir

Sopić napravio povijesno čudo pa doznao da ide na Dinamo: Odmah je progovorio o Modrima, a ove će riječi odjeknuti Zagrebom

najpopularnije

Još vijesti