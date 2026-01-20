Eksplozija piraterije u Velikoj Britaniji: 3,6 milijardi ilegalnih prijenosa sportskih događaja i rast crnog tržišta klađenja

Broj ilegalnih prijenosa sportskih događaja više se udvostručio u tri godine, dosegnuvši okvirno 3,6 milijardi prijenosa godišnje.

Ključni nalaz izvješća jest simbioza između ilegalnog streamanja i crnog tržišta online klađenja. Nevjerojatnih 89 % ilegalnih prijenosa sadržavalo je oglase ili poveznice koje usmjeravaju gledatelje na nelicencirane kladionice.

Takvi neformalni operateri u prvih su šest mjeseci 2025. zaradili 379 milijuna funti, što im je donijelo oko 9 % udjela u britanskom online tržištu klađenja, koje vrijedi 8,2 milijarde funti – prema prošlim podacima to je udio porastao s 2 % iz 2022. godine.

Stručnjaci upozoravaju da se piraterija i nezakonito klađenje ne događaju samo na rubu interneta, nego postaju sve više ulazna točka u mainstream gledateljstvo i kockanje – posebno kod ranjivih korisnika, maloljetnika te onih koji su sami isključeni iz legalnih platformi.

Autor izvješća Ismail Vali ističe da je nelegalno klađenje postalo „najveći i najčešći medijski partner“ kriminalnih mreža koje distribuiraju ilegalne prijenose. Prema njegovim riječima, ova situacija proizlazi iz slabih zakonskih okvira, offshore licenciranja i propusta u regulaciji koji omogućuju da kriminal profitira od krađe prava na sportske sadržaje.

Britanski regulator – UK Gambling Commission – dobio je dodatna sredstva (26 milijuna funti) za borbu protiv crnog tržišta, ali organizacija Campaign for Fairer Gambling tvrdi da regulator potcjenjuje opseg problema te upozorava da bi planirano povećanje poreza na online igre s 21 % na čak 40 % moglo dodatno pogoršati rast nelegalnih operatera.

Najvrednija natjecanja, poput engleske Premier League, posebno su pogođena. Klubovi i partneri bilježe gubitke na prodaji prava prijenosa i ugovorima s legalnim sponzorima. Unatoč naporima premijerligaškog tima za suzbijanje piraterije, koji je u sezoni 2024–25 uklonio više od 230 000 ilegalnih prijenosa na društvenim mrežama i 430 000 linkova s tražilica, problem i dalje eskalira.