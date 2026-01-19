Težak poraz od Francuske u ključnoj utakmici i kaos na tribinama: Što se događalo u Oslu nakon utakmice?

Norveška je pred domaćom publikom dugo držala priključak s aktualnim europskim prvacima, ponajviše zahvaljujući raspoloženom Sanderu Sagosenu, no Francuska je u završnici slomila otpor domaćina i slavila 38:34.

Poraz, međutim, nije bio jedini razlog bijesa u dvorani. Danska televizija TV2 izvijestila je o ‘atmosferi na rubu nereda’ u Oslu, ponajprije zbog nezadovoljstva suđenjem.

Ključan trenutak dogodio se nakon jednog norveškog udarca koji je pogodio suca i odbio se preko osnovne, a ne bočne linije, nakon čega je lopta dodijeljena Francuskoj. Ta odluka izazvala je snažne zvižduke i burne reakcije s tribina.

‘Čuju se veliki zvižduci prema sucima. Nezadovoljstvo u Oslu je golemo’, objavio je TV2, a prenosi švedski Expressen.

Unatoč porazu, i Norveška i Francuska izborile su plasman u glavni krug Europskog prvenstva. Francuska prenosi dva, Norveška nula bodova.