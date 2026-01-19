Težak poraz od Francuske u ključnoj utakmici i kaos na tribinama: Što se događalo u Oslu nakon utakmice?

ep u rukometu

Težak poraz od Francuske u ključnoj utakmici i kaos na tribinama: Što se događalo u Oslu nakon utakmice?

  • S.Č.
  • Zadnja izmjena 19.01.2026 23:35
  • Objavljeno 19.01.2026 u 23:35
Sander Sagosen nakon poraza od Francuske
Sander Sagosen nakon poraza od Francuske Izvor: Profimedia / Autor: NTB, NTB / Alamy / Profimedia
Bionic
Reading

Norveška je doživjela težak poraz u posljednjoj utakmici skupine Europskog prvenstva, a završnica dvoboja protiv Francuske izazvala je veliko nezadovoljstvo domaće publike u Oslu. Obje reprezentacije uoči susreta imale su maksimalan učinak, pa je izravni ogled odlučivao o prvom mjestu u skupini.

Norveška je pred domaćom publikom dugo držala priključak s aktualnim europskim prvacima, ponajviše zahvaljujući raspoloženom Sanderu Sagosenu, no Francuska je u završnici slomila otpor domaćina i slavila 38:34.

Poraz, međutim, nije bio jedini razlog bijesa u dvorani. Danska televizija TV2 izvijestila je o ‘atmosferi na rubu nereda’ u Oslu, ponajprije zbog nezadovoljstva suđenjem.

Ključan trenutak dogodio se nakon jednog norveškog udarca koji je pogodio suca i odbio se preko osnovne, a ne bočne linije, nakon čega je lopta dodijeljena Francuskoj. Ta odluka izazvala je snažne zvižduke i burne reakcije s tribina.

‘Čuju se veliki zvižduci prema sucima. Nezadovoljstvo u Oslu je golemo’, objavio je TV2, a prenosi švedski Expressen.

Unatoč porazu, i Norveška i Francuska izborile su plasman u glavni krug Europskog prvenstva. Francuska prenosi dva, Norveška nula bodova.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
legenda na klupi nizozemske

legenda na klupi nizozemske

Legendarni Staffan Olsson komentirao bolan poraz Nizozemske od Hrvatske: Evo što je sve rekao
KRAJ GRUPNE FAZE

KRAJ GRUPNE FAZE

Srbija u drami ispala s Europskog prvenstva: Evo tko je prošao u skupinu smrti
OPAKO!

OPAKO!

Francuzi postavili nevjerojatan rekord europskih prvenstava

najpopularnije

Još vijesti