Policija u Britaniji uhvatila tisuće korisnike piratskih prijenosa utakmica. Evo što je napravila

Policija je na kućne adrese korisnika poslala upozorenja i naredila korisnicima da prestanu koristiti te uređaje ili bi mogli snositi puno teže posljedice.

Rezultat je vrlo duge i opsežne istrage britanske policije koja je krajem 2024. godine već srušila jednu veliku mrežu korisnika piratskog sadržaja.

Policija je upozorila korisnike da im uređaji za piratski sadržaj mogu bitno naštetiti te ukrasti osobne podatke, ali i da je samo gledanje piratskog sadržaja kazneno djelo.

U suzbijanje piratstva krenuo je i Amazon, koji ima prava na dio utakmica Premier lige. Korisnicima njihovog 'Fire sticka' dolaze poruke da će aplikacije uskoro biti ugašene, a korisnici ne mogu ukloniti tu poruku dok gledaju piratski sadržaj.

Nastavak je to velike akcije suzbijanja piratskog sadržaja u Velikoj Britaniji. U studenom prošle godine policija je upala u desetke škotskih kuća i stanova i identificirala je te procesuirala korisnike tog sadržaja.