U Hrvatskoj padaju ilegalni servisi za piratske TV kanale. Najviše se gledaju utakmice

Na meti istražitelja je više osoba za koje se osnovano sumnja da su sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela protiv intelektualnog vlasništva i kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka.

Neslužbeno, riječ je o nezakonitostima vezanima uz ilegalne pakete internetske televizije (IPTV). Kako javlja Večernji list, u akciji je obuhvaćeno 12 osoba.

U Hrvatskoj, procjenjuje se, samo na korištenju i prometu ilegalnih sadržaja putem IPTV-a godišnje se gubi najmanje 15 milijuna eura.U neslužbenom razgovoru s nizom vrlo upućenih sugovornika tportal doznaje da postoji između 100 i 200 tisuća korisnika ove vrste ilegalnih usluga.

‘Trenutno najpiratiziraniji jest sportski sadržaj , no ovakvi servisi zapravo kradu sadržaje svih izdavača i platformi, pa i najvećih servisa poput Netflixa i Disneyja, a onda kupcima nude uslugu ‘svega na jednom mjestu’. Pokrivaju gotovo sve što postoji na svijetu i nastoje ostaviti dojam da se radi o legalnoj ponudi, a zapravo je riječ o čistoj krađi koja teško narušava tržišno natjecanje’, kaže jedan od sugovornika tportala.

‘Pritom kupci često nemaju ni pojma da sudjeluju u ilegalnim pothvatima jer se IPTV usluga često prodaje preko web stranica koje izgledaju vrlo profesionalno i time uspijevaju zavarati korisnike. Drugi kanal prodaje često je usmena predaja, pa se tako posljednjih mjeseci bilježi velik broj slučajeva gdje nove korisnike vrbuju, primjerice, konobari u kafićima koji za to dobivaju novčanu proviziju. A treći način prodaje jesu mali oglasi: ondje su se barem do danas bez problema reklamirale ilegalne usluge’, upozorava drugi sugovornik tportala.

Krajnji korisnici pritom najčešće doista nemaju pojma da sudjeluju u bilo kakvom ilegalnom pothvatu. U Hrvatskoj su Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima predviđene novčane kazne u rasponu od 5.000 do 50.000 kuna, odnosno od 10.000 do 100.000 kuna za kvalificirani oblik prekršaja, no i Kazneni zakon spominje moguće kazne do čak tri godine zatvora.

Istina, većina ovih odredbi zasad se odnosi samo na pružatelje usluga te ne obuhvaća njihove korisnike – no izvjesno je da će Hrvatska krenuti putem više zemalja Europske unije i pored stvaranja novih mehanizama za trenutno onemogućavanje pristupa piratskim sadržajima uživo, uvesti i sankcioniranje krajnjih kupaca.