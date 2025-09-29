HEROJ SAN SIRA

Dugo se čekao komentar Luke Modrića; evo što je napisao o pobjedi nad Napolijem

S.Š.

29.09.2025 u 22:54

Luka Modrić
Luka Modrić Izvor: EPA / Autor: MATTEO BAZZI
Bionic
Reading

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, 40-godišnji Luka Modrić, odigrao je protiv Napolija, u pobjedi Milana 2:1, još jednu odličnu utakmicu

Bio je na terenu od prvog do zadnjeg sučevog zvižduka, pokazujući da u njegovim nogama ima snage i svježine, a posebno je bila impresivna reakcija u sudačkoj nadoknadi kada je 'postavio glavu' pred projektil Napolijeva igrača.

Naravno, i rekacija odnosno veselje nakon posljednjeg sučevog zvižduka dobilo je veliku medijsku pozornost, a sada smo napokon dočekali i njegovu rekaciju.

'Posebna noć na San Siru, Forza, Milan', napisao je Modrić uz fotografije s utakmice. Mnogi navijači oglašavaju se na njegovoj objavi i pišu riječ 'maestro'.

vezane vijesti

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
TOTALNI NOGOMET

TOTALNI NOGOMET

'Zašto su nam to plasirali? Radi se o grešci, ali to se trebalo iskomunicirati'
TOTALNI NOGOMET

TOTALNI NOGOMET

Tko je zabio, Bakrar ili Valinčić? 'Ovo je krunski dokaz, misterij je riješen'
MAESTRO

MAESTRO

Serie A posvetila objavu Luki Modriću. Pogledajte što su napisali

najpopularnije

Još vijesti