Dugo se čekao komentar Luke Modrića; evo što je napisao o pobjedi nad Napolijem

Bio je na terenu od prvog do zadnjeg sučevog zvižduka, pokazujući da u njegovim nogama ima snage i svježine, a posebno je bila impresivna reakcija u sudačkoj nadoknadi kada je 'postavio glavu' pred projektil Napolijeva igrača.

Naravno, i rekacija odnosno veselje nakon posljednjeg sučevog zvižduka dobilo je veliku medijsku pozornost, a sada smo napokon dočekali i njegovu rekaciju.

'Posebna noć na San Siru, Forza, Milan', napisao je Modrić uz fotografije s utakmice. Mnogi navijači oglašavaju se na njegovoj objavi i pišu riječ 'maestro'.