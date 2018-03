Drugi tenisač svijeta zbog ozljede će pauzirati najmanje dva mjeseca

Španjolac Rafael Nadal otkazao je nastup na dva velika turnira iz serije Masters 1000, prvo u Indian Wellsu, a potom i u Miamiju...

Prve prognoze govorile su kako bi se rafa Nadal mogao vratiti na teren za tri tjedna, no Španjolac je prvo bio prisiljen otkazati nastup na turniru u Acapulcu koji se igra ovoga tjedna, da bi uslijedila odustajanja i od Indian Wellsa, koji će se igrati od 8. do 18. ožujka te Miamija koji se igra od 21. ožujka do 1. travnja.