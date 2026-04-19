Drastične mjere u Liverpoolu, Slot potjerao još dvije zvijeze iz Liverpoola

Iako se činilo da Nizozemac neće preživjeti do sljedeće sezone na klupi Liverpoola, sve je izvjesnije da će voditi momčad i sljedeće sezone.

Slot je prošle sezone osvojio Premier ligu, ali je ove sezone teško podbacio i kod kuće i u prvenstvu, ali uprava je stala iza njega. To se vidi i na njegovim zadnjim potezima kojima čisti svlačionicu i priprema se za ljetni prijelazni rok.

Slot je lani potrošio pola milijarde eura na nove igrače i mogao bi trošiti i ovog ljeta. Od ranije se zna da na Andy Robertson i Mohamed Salah neće produžiti ugovore i odlaze, a upitno je što će biti s Alissonom Beckerom te Ibrahimom Konteom.

No, Slot je, pišu engleski mediji, prekrižio još dva igrača. Prvi je Curtis Jones, na kojega Slot više ne računa, a drugi je standardni prvotimac Alexis Mac Allister. On ugovor s klubom ima do ljeta 2028. godine, ali se u zadnje vrijeme povezuje s Real Madridom.

Slot mu je navodno rekao da na njega ne računa sljedeće sezone pa će biti zanimljivo vidjeti kako će Liverpool odraditi ljetni prijelazni rok jer će, očito, ponovno morati kupiti pola momčadi...