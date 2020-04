Ovog vikenda ESPN i Netflix počinju prikazivati dokumentarnu seriju 'The Last Dance' koja prati karijeru Michaela Jordana i zadnju šampionsku sezonu Chicago Bullsa u kojoj je važnuulogu igrao i Toni Kukoč. Ova dokumentarna serija napravljena je na temelju nikada dosada prikazanog arhivskog video materijala iz zadnje Jordanove sezone 1997/98. i naknadno snimljenih recentnih intervjua. Predstavnici američkih medija imali su prilike pogledati dio serije, a tportal prenosi glavne detalje Timeovog osvrta

Prekid sportskih natjecanja izazvao je probleme u predviđenom programskom rasporedu TV kuća i ostavio mnoge ljubitelje sporta bez tog izvora zabave. Kombinacija tih dvaju faktora potaknula su ESPN da svoj dokumentarac o zadnjoj šampionskoj sezoni Jordanovih Chicago Bullsa, The Last Dance, umjesto paralelno s predviđenim terminom NBA finala u lipnju počne prikazivati u travnju. Prve dvije epizode moći će se gledati na ESPN-u u nedjelju 19. travnja, dok je distribuciju van SAD-a preuzeo Netflix na kojemu će epizode biti dostupne dan kasnije, dakle od 20. travnja.

Seriju je režirao Jason Hehir poznat po radu na nekoliko ESPN-ovih dokumentarnih filmova i UFC-ovih filmova koji prate borce uoči borbi. Bilo ju je moguće snimiti zbog sretne okolnosti. Uoči zadnje šampionske sezone Bullsa, 1997/98., uprava franšize najavila je da ne namjerava zadržati momčad na okupu. Ni danas nije jasno zašto su to odlučili, no iz NBA-a su odlučili lošu situaciju, a bilo je jasno da Ligi s odlaskom Jordana prijeti pad popularnosti, pokušati iskoristiti. Andy Thompson, tadašnji producent u NBA Entertainmentu, došao je na ideju da bi Bullse kroz cijelu sezonu mogle pratiti kamere. NBA je za to morala tražiti Jordanov pristanak, nagovorio ga je tada mladi dužnosnik a sada povjerenik Lige Adam Silver. Ukupno se snimilo više od 500 sati materijala, a Jordan je dobio pravo odlučivanja kako se sadržaj može koristiti.