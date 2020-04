Poprilična prašina podigla se na prostoru bivše Jugoslavije nakon što Toni Kukoč, jedan od najboljih europskih košarkaša svih vremena, još jednom nije dobio dovoljno glasova za ulazak u Kuću slavnih u američkom Springfieldu. Svoje mišljenje o cijeloj situaciji ima i bivši hrvatski izbornik Aleksandar Aco Petrović koji je na povijesnim Olimpijskim igrama 1992. u Barceloni bio pomoćnik Petru Skansiju

U velikom intervjuu za tportal Toni Kukoč je između ostalog rekao kako mu 'puno više znači što je igrao uz Michaela Jordana i osvajao NBA titule' te je dodao kako 'na ulazak u Hall of Fame nema nikakav utjecaj.' Prilično mirno je primio vijest iz Springfielda iako je naravno ostavio dojam kako je razočaran.

Poznato je kako su od Hrvata u Kuću slavnih uvršteni Krešimir Ćosić (1996.), Dražen Petrović (2002.), Mirko Novosel (2002.) i Dino Rađa (2018.). Mnogi košarkaški dužnosnici mišljenja su kako je već odavno 'unutra trebao biti Toni Kukoč' koji je igračku karijeru završio 2006. godine. No, ispada kako će proslavljeni splitski košarkaš, koji je u karijeri osvojio sve što se može uključujući tri titule prvaka Europe s Jugoplastikom te tri NBA naslova s Chicago Bullsima, pričekati još najmanje godinu dana.

'Mogu reći da Kukija poznajem dovoljno dobro i te njegove izjave najbolje pokazuju kako je on, koji je i na terenu uvijek bio flegma, to na sebi specifičan način primio prilično mirno. Ponavljam, uopće nije sporno da će Toni Kukoč završiti u Hall of Fameu, a mislim da je i sam svjestan toga.'

Za kraj je Petrović, koji dane u karanteni provodi u svom domu u Zagrebu i 'van izađe tek prošetati psa ili do trgovine', želio dodati još nešto:

'Vidim da neki potežu pitanja o tome kako su neki igrači s ovim prostora ušli u Kuću slavnih prije Kukoča i slično, a to po meni nema nikakvog smisla potencirati. Kuću slavnih u Springfieldu je specifična institucija gdje glavnu riječ vodi odbor, a kod nas je zbog Kukoča sve otišlo previše u širinu. Na kraju krajeva, godina ranije ili godina kasnije, potpuno je svejedno. Na kraju će sve ispasti kako treba jer Toni će doći tamo gdje mu je mjesto', završio je Petrović.