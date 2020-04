Dane u izolaciji legendarni hrvatski košarkaš Toni Kukoč, koji je u NBA ligi igrao 13 sezona, provodi u gradiću Highland Parku udaljenom 40-ak kilometara od Chicaga. Za tportal je otvoreno govorio o pandemiji koronavirusa i životu u izolaciji, aktualnim NBA temama, a dotakao se i Kuće slavnih u američkom Springfieldu u koju opet nije uvršten jer nije dobio dovoljno glasova

U društvu supruge Renate i kćeri Stele 51-godišnji Toni Kukoč, jedan od najboljih i najtrofejnijih europskih košarkaša svih vremena, provodi dane u izolaciji tako da se potpuno isključio. Njegov omiljeni sport golf ne može igrati dok traje zabrana i obavezna karantena, a košarka se ionako ne igra od poečtka ožujka… 'Ovdje gdje živimo već godinama ja u zezanciji znam reći da smo na selu. Svaki dan obavezno prošećem po šumi uru i po, dvi i možda naiđem na deset ljudi. Mi nismo u gradu gdje je zgrada na zgradi i gdje kad izađeš van naiđeš odmah na 500 ljudi', kazao je na početku razgovora za tportal dobro raspoloženi Kukoč dodavši: 'Znaš, volio bih ja da mogu odmah doći u Split, pogotovo jer nema NBA sezone i tamo bi osta do 11 miseca! Čujem se svaki dan sa svojima i sve pratim.' Kaže kako će, ako se širenje koronavirusa stavi pod kontrolu, doći s obitelji u Split u osmom ili devetom mjesecu. Kada je koronavirus u pitanju Kukoč, koji prati svakodnevno vijesti, želio je reći još nešto: 'Za ovu sedmicu kažu da će biti najgora u Americi, najavili su to kao da će to biti naš Pearl Harbor i 11. rujna u jednom. Nakon svih događaja u New Yorku i velikog broja zaraženih te sve većeg broja zaraženih u New Orleansu mnogi su se prestrašili. Sve se pogoršalo nakon spring breaka kada su mladi krenuli na odmor u toplije krajeve i očito su se mnogi vratili kućama zaraženi.' 'Hoću li ja ikada ući u Hall of Fame ili neću, zaista ne znam' Kukoču raspoloženje nije previše niti pokvarila vijest iz Springfielda jer još jednom nije dobio dovoljno glasova Međunarodnog odbora za ulazak u Kuću slavnih (Hall of Fame). Očito riječi Michaela Jordana, koji je za njega nedavno rekao da je najbolji europski košarkaš koji je igrao u NBA ligi, ne znače previše ljudima iz Međunarodnog odbora za ulazak u Kuću slavnih. Barem nam je rekao što zaista misli o njima: 'Iskreno, meni puno više znači što sam igrao uz Michaela Jordana i osvajao NBA titule. Na ulazak u Hall of Fame nemam nikakav utjecaj. Treba pitati ljude koji o tome odlučuju, a ja bi stvarno volio znati koji su to ljudi. Navodno se ne zna tko su oni jer nisu javno predstavljeni. Hoću li ja ikada ući u Hall of Fame ili neću, zaista ne znam. Bi li volija? Naravno da bi! Eto, prošla je još jedna godina, ali ništa se nije dogodilo…' U njegovu glasu ipak se osjetila gorčina jer i sam je itekako svjestan kakvu je karijeru imao i kakav trag je ostavio u košarci. Između ostalog ima svjetsko zlato i titulu najboljeg igrača turnira iz 1990, vlasnik je dva olimpijska srebra (1988., 1992.), dva europska zlata s reprezentacijom Jugoslavije (1989. i 1991.), tri naslova NBA prvaka (1996, 1997. i 1998.) s Chicago Bullsima, tri naslova klupskog prvaka Europe sa splitskom Jugoplastikom (1989., 1990. i 1991.), a dobio je i nagradu za Najboljeg šestog igrača NBA lige u povijesnoj sezoni za Chicago (učinak 72-10). Ali ljudi iz Međunarodnog odbora za ulazak u Kuću slavnih to nisu prepoznali…

Na pitanje je li razočaran, jer službeno je sedmi puta bio nominiran i opet nije prošao rekao je: 'Znate kako se kaže, kad se govori o svim najvećim igračima i kad me redovito stavljaju među najbolje europske igrače uz Dražena ili Sabonisa, koji su odavno unutra, ne mogu reći da me nije briga. Ali, s druge strane ne želim trošiti energiju na to', kazao je Kukoč dodavši: 'Uostalom, što ću ja o sebi govoriti? No, ako moji bivši treneri, bivši suigrači i košarkaški stručnjaci govore kako spadam među najbolja 3-4 europska igrača svih vremena, o čemu onda pričamo? Možda svi oni ne znaju što pričaju? Ma nema više smisla o toj temi govoriti… Znaš da bi radije potrošio tu energiju za odigrati partiju golfa na terenu sa 18 rupa.' Kada smo mu rekli kako je ovo zapravo bio njegov sedmi, a ne kako se prvotno pisalo osmi neuspješni pokušaj ulaska u Kuću slavnih, nasmijao se i rekao: 'Ha, ha, jel to znači da nakon sedam ružnih godina dolazi sedam lijepih? Eto, iz tvojih usta u božje uši.'

GOST NBA ALL-STARA U veljači zaigrao košarku nakon dugo vremena: Srce mi je zamalo puklo! Tijekom nedavnog All-Star vikenda u vašem Chicagu moglo vas se vidjeti na terenu. Kakav je bio osjećan opet imati loptu u rukama? 'Pozvali su nas nekoliko bivših NBA igrača na jednu ekshibiciju. Zaigrali su Horace Grant, Mutombo i onaj mali iz Charlotte, kako se zove. Da, Muggsy Bogues! Što se mene tiče prošetao sam po terenu četiri puta gore-dolje i srce mi je zamalo puklo! Pa gdje ću igrat? Ne mogu se maknit, ha, ha.', ispričao nam je Kukoč koji je početkom godine na sunčanoj Floridi uživao u igranu golfa s društvom da bi nakon toga dobio gripu koja ga je prikovala za krevet. 'Tko zna možda sam i koronavirus prebolio, a da nisam znao, haha.' Nakon toga je započela karantena i kako nam je Toni detaljno ispričao prati baš sve vijesti u vezi koronavirusa za koji su mediji u SAD-u u početku govorili kako je riječ 'tek o maloj jačoj gripi.' Kaže kako, osim u šetnju, od straha nikuda iz kuće ne izlazi.

O nastavku sezone te Dončiću i Bogdanoviću Obzirom da pomno prati vijesti o širenju koronavirusa zanimalo nas je kakvo je njegovo mišljenje o mogućem nastavku NBA sezone. 'Ovog ljeta nema Olimpijade pa bi se možda mogao nagurat raspored, naravno ako krene na bolje. Recimo ako za nekoliko tjedana bude okrenulo na bolje a ako se širenje virusa stavi pod kontrolu, možda bi se moglo razmišljati da se napravi play-off turnir u istom gradu, ako treba i početkom devetog mjeseca. Ipak moraš igračima dati vremena da se spreme nakon što tjednima nisu normalno trenirali. Svakako je odlična vijest kako su svi NBA igrači koji su imali koronavirus zdravi i više nema niti jednog zaraženog.' Ove sezone kao jedan od najboljih igrača lige nametnuo se Slovenac Luka Dončić koji je jedan dio sezone bio na triple-double učinku. Kako to komentirate jer ipak govorimo o igraču koji je nedavno proslavio 21. rođenadn? 'Momak očito zna igrati i u sebi ima baš svaki dio igre te uz to četiri, pet sezona iskustva na visokoj razini jer je igrao Euroligu s Realom, a to mu je puno pomoglo. U Dallasu su mu dali balun u ruke i rekli: mali , radi što te volja, mi imamo povjerenja u tvoje košarkaške sposobnosti. Luka ti si taj! Eto, on asistira, šutira kad ga je volja. Doslovno radi sve, njihov je najbolji igrač, a opet on nije sebičan. Luka se igra košarke, ona mu je draga i što je najvažnije igra odlično!'

Svoju najbolju košarku u karijeri igra i Bojan Bogdanović koji je ljetos stigao u Utah Jazz i pokazao se kao pun pogodak. Činjenica jest kako Bojan svake sezone svoju igru diže na višu razinu? 'Bojan iigra odlično, on je njihov glavni šuter, ali prije svega vidi se napredak u njeogovj igri. U početku NBA karijeri većinom se njegova igra bazirala na šut za tricu, a zadnjih sezona sve više koristi prodor, a kada osjeti da ga čuva lakši igrač odmah se spušta u reket da odigra leđima. Uz sve to ima odličan šut nakon driblinga s poludistance. Ubacuje 20 poena po utakmici bez problema, ali igra skroz drukčije nego prije. Čak šutne i dosta penala što mu prije nije bila karakteristika kad je stigao u NBA. Ukratko, Bojan igra u ekipi koja ima glavu i rep, suigrači znaju o kakvom se igraču radi i traže ga često na šutu, a i trener zove akcije za njega. To sve govori.' Često ste znali reći gdje bi vama europskim igračima koji ste među prvima odlazili u NBA bio kraj da su vam tako vjerovali? 'Ne možemo to uspoređivati jer mi smo u ono vrijeme razmišljali: Bože, samo da uđemo u igru, da imamo kakvu minutažu. Ne da nisi razmišljao da budeš prvi igrač, nego se bilo jako teško probiti. I što je važno naglasiti gotovo svi smo dolazili u play-off ekipe. Konkurencija je bila strašna! Ukratko, nas su birali klubovi koji su bili duboko u play-offu i koji su imali izgrađene momčadi, a tek kasnije su igrače iz Europe krenule daftirati momčadi koje nisu bile blizu play-offa, a najbolji primjer je Dirk Nowitkzki koji je postao bog i batina u Dallasu.' U razgovoru s NBA igračima iz Europe svi do jednog su nam rekli kako su im Dražen Petrović, Vlade Divac, Toni Kukoč i ostali otvorili vrata jer su pokazali Amerikancima kako mogu ravnopravno s njima igrati. Kako to komentirate? 'Lijepo je to čuti jer kada smo mi došli NBA je bio samo američka košarka, a nas šestorica smo bili jedini igrači izvan NBA-a da bi nešto kasnije u vrijeme Nowitzkog, Parkera te Ginobilija NBA koš postala globalna. Ubrzo su igrači iz čitavog svijeta, koji imaju kvalitetu, dobili mogućnost doći u NBA ligu.'