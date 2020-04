Legendarni hrvatski košarkaški trener Mirko Novosel, koji dane u karanteni u svom stanu u središtu Zagreba provodi uz knjigu, šetnju i gledanje televizije, za tportal je prokomentirao situaciju u kojoj se našao Toni Kukoč koji još jednom nije dobio dovoljno glasova za ulazak u Kuću slavnih u američkom Springfieldu

Poznato je kako su od Hrvata u Kuću slavnih uvršteni postuhmno Krešimir Ćosić (1996.) i Dražen Petrović (2002.) te nakon njih redom Mirko Novosel (2002.) i Dino Rađa (2018.). Toni Kukoč, koji je dosad službeno nominiran sedam puta, morat će pričekati 2021. godinu. >>> Toni Kukoč rekao nam je što zaista misli o ljudima koji ga nisu uvrstili u Kuću slavnih; dotakao se Jordana, Kobea, Bogdanovića te kaosa zbog širenja koronavirusa 'Kao prvo ova godina je bila izuzetak zbog tragično preminulog Kobea Bryanta. Kada sam ja ulazio u Kuću slavnih pravilo je bilo da treba proći pet godina od zadnje utakmice, ali to je pravilo, kako ste mi sada rekli, smanjeno na svega tri godine. No, ono što treba reći jest činjenica kako uopće nije upitno hoće li Kukoč ući u Hall of fame, nego je samo pitanje kada. On će vrlo brzo 100% biti među najvećima jer po meni to uopće nije sporno', kazao je za tportal 81-godišnji Novosel, najtrofejniji hrvatski trener.

'Kažete da je Kukoč bio sedam puta nominiran? Pa bilo je i nekih Amerikanaca koji su tek iz desetog pokušaja ušli u Hall of Fame tako da to ne znači ništa. Kukoč je imao nesreću što je ušao samo jedan s internacionalne liste, a to je dugogodišnji glavni tajnik Fibe Patrick Baumann, čovjek koji je naslijedio Boru Stankovića. U moje doba, kad sam uvršten u Kuću slavnih, ušli smo nas dvojica internacionalaca jer je dovoljno glasova dobio i Pedro Ferrandiz, a raritet te klase iz 2007. jest taj da nije ušao niti jedna igrač', malo nas je iznenadio odgovorom Novosel koji ovo oko Kukoča ne vidi kao nepravdu.