Doktor Vatrenih iskreno progovorio o mogućnosti da je Perišićev test na koronu namješten, a otkrio je i kolike su šanse da Ivan ipak zaigra

Doktor hrvatske nogometne reprezentacije Saša Janković se osvrnuo na slučaj Perišić

Iako su stožer i svi u reprezentaciji ostali neugodno iznenađeni rezultatima Perišićeva testa, liječnik hrvatske nogometne reprezentacije Saša Janković je otklonio svaku sumnju da bi rezultati mogli biti namješteni i naglasio da za hrvatskog reprezentativca vrijede jednaka pravila kao i za sve građane.

'Nažalost, Ivan je pozitivan, a proces obrade rezultata ide jednako za sve reprezentacije. Isti laboratorij konji je UEFA odabrala radi i nalaze za Ligu prvaka, Ligu nacija i za Euro. Nema šanse da su rezultati namješteni. Sve je točno tako kako je objavljeno', rekao je Janković uza HRT pa dodao:

'Za Perišića vrijede jednaka pravila kao i za sve ostale građane. Bez obzira na eventualne negativne rezultate on mora biti van kadra do kraja izolacije. Ne vjerujem da će biti povećana frekvencija testiranja kod ostalih nogometaša. Nije ovo prvi put da imamo pozitivnog u reprezentaciji. Imali smo i u Ligi nacija pojedinačne slučajeve, a vrlo je teško otkriti kako je do toga došlo', zaključio je doktor Janković.