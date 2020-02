Dogovara se borba koju svi željno čekaju; Fury i Joshua za ujedinjenje svih teškaških titula!

Nakon što je Tyson Fury (31) proteklog vikenda u Las Vegasu osvojio naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji po WBC verziji, u britanskim medijima sve se više piše o tome kada će doći do borbe za ujedinjenje titula, odnosno do meča između Furyja i Anthonyja Joshue (30), koji drži naslov svjetskog prvaka po verzijama WBA, IBF, WBO i IBO

'Želimo meč za ujedinjenje titula, ali to ovisi o Tysonu Furyu, on drži ključeve. Moja je poruka - pružimo navijačima ono što žele', izjavio je Joshuin promotor Eddie Hearn.

Frank Warren, promotor Tysona Furyja, ističe da su spremni za takav dvoboj.

'Naravno da želimo taj meč, već dvije godine to pokušavamo. Ako navijači to žele, vjerujem da ćemo pronaći način da do toga i dođe.'

No, problem je u tome što o tome ne odlučuju sami. Fury, koji je do titule po WBC verziji došao pobijedivši tehničkim nokautom branitelja naslova Amerikanca Deontayja Wildera, ima klauzulu u ugovoru po kojemu Wilderu mora dati priliku za revanš, a američki boksač mora tu klauzulu aktivirati u roku od 30 dana.

U slučaju da dođe do meča za ujedinjenje titula između dvojice britanskih boksača, Eddie Hearn smatra da bi se novac trebao dijeliti pola-pola.