[VIDEO] Tyson Fury se oglasio nakon što je razbio Deontaya Wildera, a onda je napravio nešto što nitko nije očekivao

Nakon meča su se oglasili i Tyson Fury i poraženi Deontay Wilder, a dobro raspoloženi Irac je čak i zapjevao

Tyson Fury osvojio je naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji po WBC verziji nakon što je pred 17.000 gledatelja u Las Vegasu tehničkim nokautom u sedmoj rundi pobijedio branitelja naslova Deontaya Wildera kojem je ovo bio prvi poraz u karijeri nakon 42 pobjede.

Nakon meča Wilder je zamjerio svojem timu što ga je povukao iz borbe i rekao kako je bio spreman izaći iz ringa na štitu aludirajući na spartansku izreku da se iz bitke vraća 'sa štitom ili na njemu'.

'Dobro sam, ovakve stvari se događaju. Bolji čovjek je večeras pobijedio, ali moj kut je bacio ručnik, a ja sam bio spreman izaći na štitu. Mučile su me mnoge stvari dok sam ulazio u ovaj meč, ali to je tako. Ne želim tražiti isprike. Volio bih da mi je kut dozvolio da izađem iz ringa na štitu jer sam ja ratnik. No, napravili su to što su napravili, nema isprike, vratit ćemo se jači', rekao je Wilder nakon meča pa dodao:

'I najveći svih vremena se vraćaju iz poraza. To je sve dio sporta. Treba prihvatiti stvari kakve jesu. Ne tražim isprike. Hvala svim mojim navijačima i vraćam se jače', zaključio je Amerikanac.