Real ga je platio 47,5 milijuna eura; on ove sezone nije odigrao niti jednu minutu i sad odlazi

Mladi napadač bori se za mjesto u momčadi pod novim trenerom Xabijem Alonsom, no sad je sve jasnije kako uopće nije u njegovim planovima. Najbolje se to vidjelo na utakmici protiv Getafea koju je Real dobio 1:0. Endrick se dugo zagrijavao uz teren, no umjesto ulaska u igru, trener Xabi Alonso dao mu je znak da se vrati na klupu. Endrick je tada izgubio živce – pred očima trenera bijesno je šutnuo bocu s vodom, što je, prema pisanju španjolskih medija, izazvalo dodatni razdor u njihovom ionako narušenom odnosu.

Prema izvorima The Athletica, u Realu sad postoji ozbiljna zabrinutost oko Endrickove situacije i čelni su ljudi sve bliže odluci kako bi posudba tijekom zimskog prijelaznog roka bila najbolje rješenje za spas njegove karijere. Uprava Reala navodno razmatra opciju posudbe kako bi Endricku omogućila redovnu minutažu, što bi mu pomoglo i u borbi za mjesto u brazilskoj reprezentaciji za SP 2026.