Real ga je platio 47,5 milijuna eura; on ove sezone nije odigrao niti jednu minutu i sad odlazi

Prošlog je ljeta Endrick (19) kao velika nada stigao na Santiago Bernabeu iz brazilskog Palmeirasa. Real je za njega platio čak 47,5 milijuna eura, a sad ga se pod svaku cijenu želi riješiti
Real Madrid pokušava natjerati brazilskog napadača Endricka (19) da napusti klub, iako on nije odigrao niti jednu minutu ove sezone.
Mladi napadač bori se za mjesto u momčadi pod novim trenerom Xabijem Alonsom, no sad je sve jasnije kako uopće nije u njegovim planovima. Najbolje se to vidjelo na utakmici protiv Getafea koju je Real dobio 1:0. Endrick se dugo zagrijavao uz teren, no umjesto ulaska u igru, trener Xabi Alonso dao mu je znak da se vrati na klupu. Endrick je tada izgubio živce – pred očima trenera bijesno je šutnuo bocu s vodom, što je, prema pisanju španjolskih medija, izazvalo dodatni razdor u njihovom ionako narušenom odnosu.
Prema izvorima The Athletica, u Realu sad postoji ozbiljna zabrinutost oko Endrickove situacije i čelni su ljudi sve bliže odluci kako bi posudba tijekom zimskog prijelaznog roka bila najbolje rješenje za spas njegove karijere. Uprava Reala navodno razmatra opciju posudbe kako bi Endricku omogućila redovnu minutažu, što bi mu pomoglo i u borbi za mjesto u brazilskoj reprezentaciji za SP 2026.
Prošlog ljeta Real je za Endricka platio 47,5 milijuna eura Palmeirasu, a do sada je za Kraljeve zabio sedam golova uz jednu asistenciju u 37 nastupa. No, Endrick ove sezone nije odigrao ni minute za Real, a šanse da se to promijeni minimalne su jer je u potpunosti izgubio povjerenje trenera.
'Njegov slučaj će se razmatrati u siječnju. Ideja o posudbi je sve jača u klubu', piše Marca o aktualnoj situaciji u Realu.
Nekoliko europskih velikana spremno je 'udomiti' mladog Brazilca, prije svih je to francuski Marseille koji je prvi iskazao interes. No, u istom se kontekstu spominju PSG i Juventus, pa će Endrick i čelni ljudi Reala morati pažljivo birati.