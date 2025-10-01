Dinamove glavne zvijezde spremne za Maccabi, ali Kovačević ima jedan problem

Momčad Marija Kovačevića u sjajnoj je formi. Dinamo je u nizu od tri pobjede, igra sve bolje i nada se da sjajnu igru iz susreta s Fenerbahčeom (3:1) može preslikati i u četvrtak u Bačkoj Topoli, gdje Maccabi igra europske utakmice.

Dinamo će danas odraditi trening na Maksimiru i onda krenuti na put. Momčad će spavati u Beogradu odakle će u četvrtak krenuti do Bačke Topole i nakon utakmice bi se trebala vratiti u Zagreb.

U Maksimiru su se zabrinuli nakon pobjede protiv Slavena u kojoj su prvo Arber Hoxha pa onda i Josip Mišić izašli zbog ozljede. Obojica su bili upitni za utakmicu s Maccabijem, ali ozljede ipak nisu ozbiljnije prirode i bit će u početnom sastavu.

No, Kovačević ima jedan problem. Kako doznajemo, upitan je nastup Sergija Domingueza, kojeg još malo muči onaj udarac na Poljudu. On nije igrao protiv Slavena, a mogao bi propusitit i Maccabi iako ni on nije ozbiljnije ozlijeđen. U konkurenciji za njegovu poziciju su Kevin Theophile-Catherine, ali i Niko Galešić...