Dinamo se oglasio: Postoji li riječ...?

S.Č.

13.04.2026 u 23:48

Izvor: Pixsell / Autor: Slavko Midzor/PIXSELL
Dinamo je u 29. kolu SuperSport HNL-a uvjerljivo slavio protiv Vukovara 4:1, ali rezultat ne otkriva cijelu priču. ‘Modri’ su ponovno pokazali snagu, a u prvom planu bio je nevjerojatni Dion Drena Beljo koji ovog proljeća igra u nestvarnoj formi.

Utakmica je otvorena oprezno i bez previše rizika s obje strane. Dinamo je kontrolirao ritam, ali bez prave eksplozije sve do završnice prvog dijela, kada je Beljo zabio za 1:0 i donio domaćinu prednost na odmoru.

Beljo nastavio tamo gdje je stao

U nastavku ista priča - isti čovjek. Beljo je iz kaznenog udarca povisio na 2:0 i dodatno potvrdio da je trenutačno u formi kakvu rijetko viđamo u domaćem prvenstvu.

Vukovar se, međutim, nije raspao. Jakov Puljić smanjio je rezultat i nakratko vratio neizvjesnost, a gosti su imali i nekoliko dobrih prilika za potpuni povratak u utakmicu.

Autogol prelomio, Beljo dovršio

Ipak, ključni trenutak dogodio se u 69. minuti kada je Josip Elez nesretno poslao loptu u vlastitu mrežu i praktički zaključio susret.

Točku na ‘i’ stavio je - tko drugi nego Beljo. U sudačkoj nadoknadi zabio je još jednom i kompletirao novi hat-trick, već treći ove sezone.

Dinamo mu se poklonio

Da je riječ o posebnom trenutku, potvrdio je i sam klub. Dinamo se nakon utakmice oglasio na društvenim mrežama i naklonio svom napadaču porukom:

'Postoji li riječ za hat-trick hat-trickova? 🤔 Jer ovo je Beljin treći ove sezone!!!'

I teško je ne složiti se - ono što Beljo igra ovog proljeća izlazi iz okvira standardnog. Ovo je razina koja nosi titule.

