Zmajevima bez Edina Džeke ne ide: BiH i Sjeverna Makedonija remizirali bez golova

pripreme za sp

Zmajevima bez Edina Džeke ne ide: BiH i Sjeverna Makedonija remizirali bez golova

  • I.Ž./Hina
  • Zadnja izmjena 30.05.2026 00:00
  • Objavljeno 29.05.2026 u 22:29
BiH - Sjeverna Makedonija
BiH - Sjeverna Makedonija Izvor: Cropix / Autor: Antonio Balic / Cropix
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je u Sarajevu prijateljsku utakmicu protiv Sjeverne Makedonije prije odlaska na Svjetsko prvenstvo, a dvoboj je završio bez golova

Bosna i Hercegovina je dominirala tijekom prvog dijela, a odmah na startu ogleda okvir gola je spasio goste nakon udarca Alajbegovića. Na samom kraju prvog dijela Baždar je imao dobru šansu za domaćina, ali tada se na putu prema golu ispriječila vratnica.

vezane vijesti

Gosti iz Sjeverne Makedonije jednom su zaprijetili u prvom poluvremenu, u 32. minuti. Miovski je prebacio domaćeg golmana Zlomislića, a siguran je gol spasio njegov suigrač iz Rijeke Radeljić.

>> Osman Hadžikić teško se ozlijedio! Umjesto debija teren je napustio na nosilima i upitan je za SP

Na startu drugog poluvremena domaćin je na teren izašao s devetoricom novih igrača te je u uvodnim minutama nastavio pritiskati suparnika.

BiH - Sjeverna Makedonija, nogomet, prijateljska, 29.5.2026.
  • BiH - Sjeverna Makedonija, nogomet, prijateljska, 29.5.2026.
  • BiH - Sjeverna Makedonija, nogomet, prijateljska, 29.5.2026.
  • BiH - Sjeverna Makedonija, nogomet, prijateljska, 29.5.2026.
  • BiH - Sjeverna Makedonija, nogomet, prijateljska, 29.5.2026.
  • BiH - Sjeverna Makedonija, nogomet, prijateljska, 29.5.2026.
    +20
BiH - Sjeverna Makedonija, nogomet, prijateljska, 29.5.2026. Izvor: Cropix / Autor: Antonio Balic

Propustili su i u tom periodu igrači Bosne i Hercegovine nekoliko dobrih prilika, dok se potom igra razvodnila sve do kraja te je završilo uz netaknute mreže. Domaćin je ovaj ogled odradio bez svog najboljeg strijelca Edina Džeke.

Na Svjetskom prvenstvu BiH je smještena u skupinu B gdje su još Švicarska, domaćin Kanada i Katar.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
hoće li se oporaviti?

hoće li se oporaviti?

Osman Hadžikić teško se ozlijedio! Umjesto debija teren je napustio na nosilima i upitan je za SP
drama u parizu

drama u parizu

Razočarani Novak Đoković oglasio se nakon šokantnog ispadanja s Roland Garrosa
skup promašaj

skup promašaj

Dinamo se riješio velikog promašaja i za njega dobio 1,5 milijuna eura

najpopularnije

Još vijesti