Dinamo se riješio velikog promašaja i za njega dobio 1,5 milijuna eura

Dinamo je zaključio posao kojim se riješio jednog od neuspjelih poteza iz prošle sezone, a pritom je na Maksimir stigla i solidna odšteta. Gonzalo Villar i službeno je postao igrač Elchea, koji je aktivirao otkupnu klauzulu i za španjolskog veznjaka platio 1,5 milijuna eura
Tako je potvrđen trajni transfer igrača koji se u Dinamu nije uspio nametnuti ni igrom ni kontinuitetom. Gonzalo Villar stigao je prošlog ljeta za tri milijuna eura kao jedno od prvih pojačanja u velikom preslagivanju momčadi, ali vrlo brzo postalo je jasno da njegova priča na Maksimiru neće ispasti onako kako se očekivalo.
Nije uspio uhvatiti stalno mjesto, a prema zadanom tekstu nije pokazivao ni previše strpljenja, pa je u pojedinim trenucima i javno iskazivao nezadovoljstvo. Zbog toga se njegov odlazak već neko vrijeme nametao kao logično rješenje za obje strane.
Elche ga je uzeo nakon posudbe
Gonzalo Villar drugi dio sezone proveo je na posudbi upravo u Elcheu, a posao je od početka bio postavljen tako da španjolski klub ima obvezu otkupa ako izbori ostanak u ligi. Kako je Elche na kraju uspio ostati u elitnom društvu, aktivirana je i klauzula, pa je cijeli transfer sada i službeno potvrđen.
Španjolski veznjak za Elche je u proljetnom dijelu sezone upisao 12 nastupa i zabio jedan gol, a sada je s klubom iz pokrajine Alicante potpisao ugovor do 2029. godine.
'Njegov dolazak donio je ravnotežu, smirenost i osobnost u vezni red tijekom ključnog dijela sezone, a igrao je aktivnu ulogu u ostvarivanju ciljeva momčadi. Tijekom svog boravka u klubu, veznjak je odigrao osam utakmica kao starter i etablirao se u jedno od najistaknutijih pojačanja zimskog prijelaznog roka, zahvaljujući svojoj sposobnosti usmjeravanja igre, interpretiranja različitih trenutaka utakmica i doprinosu iskustvu u vrlo zahtjevnoj situaciji', napisao je Elche.
Za Dinamo je ovo važan rasplet jer se riješio igrača koji nije opravdao očekivanja, a pritom je uspio i vratiti dio uloženog kroz odštetu od 1,5 milijuna eura. U situaciji kada se na Maksimiru slaže nova momčad i zatvaraju stare priče, upravo je ovakav izlaz bio jedan od poželjnijih scenarija.