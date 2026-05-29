skup promašaj

Dinamo se riješio velikog promašaja i za njega dobio 1,5 milijuna eura

I.Ž.

29.05.2026 u 22:29

Gonzalo Villar
Gonzalo Villar Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Dinamo je zaključio posao kojim se riješio jednog od neuspjelih poteza iz prošle sezone, a pritom je na Maksimir stigla i solidna odšteta. Gonzalo Villar i službeno je postao igrač Elchea, koji je aktivirao otkupnu klauzulu i za španjolskog veznjaka platio 1,5 milijuna eura

Tako je potvrđen trajni transfer igrača koji se u Dinamu nije uspio nametnuti ni igrom ni kontinuitetom. Gonzalo Villar stigao je prošlog ljeta za tri milijuna eura kao jedno od prvih pojačanja u velikom preslagivanju momčadi, ali vrlo brzo postalo je jasno da njegova priča na Maksimiru neće ispasti onako kako se očekivalo.

vezane vijesti

Nije uspio uhvatiti stalno mjesto, a prema zadanom tekstu nije pokazivao ni previše strpljenja, pa je u pojedinim trenucima i javno iskazivao nezadovoljstvo. Zbog toga se njegov odlazak već neko vrijeme nametao kao logično rješenje za obje strane.

Elche ga je uzeo nakon posudbe

Gonzalo Villar drugi dio sezone proveo je na posudbi upravo u Elcheu, a posao je od početka bio postavljen tako da španjolski klub ima obvezu otkupa ako izbori ostanak u ligi. Kako je Elche na kraju uspio ostati u elitnom društvu, aktivirana je i klauzula, pa je cijeli transfer sada i službeno potvrđen.

Španjolski veznjak za Elche je u proljetnom dijelu sezone upisao 12 nastupa i zabio jedan gol, a sada je s klubom iz pokrajine Alicante potpisao ugovor do 2029. godine.

'Njegov dolazak donio je ravnotežu, smirenost i osobnost u vezni red tijekom ključnog dijela sezone, a igrao je aktivnu ulogu u ostvarivanju ciljeva momčadi. Tijekom svog boravka u klubu, veznjak je odigrao osam utakmica kao starter i etablirao se u jedno od najistaknutijih pojačanja zimskog prijelaznog roka, zahvaljujući svojoj sposobnosti usmjeravanja igre, interpretiranja različitih trenutaka utakmica i doprinosu iskustvu u vrlo zahtjevnoj situaciji', napisao je Elche.

Za Dinamo je ovo važan rasplet jer se riješio igrača koji nije opravdao očekivanja, a pritom je uspio i vratiti dio uloženog kroz odštetu od 1,5 milijuna eura. U situaciji kada se na Maksimiru slaže nova momčad i zatvaraju stare priče, upravo je ovakav izlaz bio jedan od poželjnijih scenarija.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
hoće li se oporaviti?

hoće li se oporaviti?

Osman Hadžikić teško se ozlijedio! Umjesto debija teren je napustio na nosilima i upitan je za SP
drama u parizu

drama u parizu

Razočarani Novak Đoković oglasio se nakon šokantnog ispadanja s Roland Garrosa
skup promašaj

skup promašaj

Dinamo se riješio velikog promašaja i za njega dobio 1,5 milijuna eura

najpopularnije

Još vijesti