Dinamo se riješio velikog promašaja i za njega dobio 1,5 milijuna eura

Tako je potvrđen trajni transfer igrača koji se u Dinamu nije uspio nametnuti ni igrom ni kontinuitetom. Gonzalo Villar stigao je prošlog ljeta za tri milijuna eura kao jedno od prvih pojačanja u velikom preslagivanju momčadi, ali vrlo brzo postalo je jasno da njegova priča na Maksimiru neće ispasti onako kako se očekivalo.

Nije uspio uhvatiti stalno mjesto, a prema zadanom tekstu nije pokazivao ni previše strpljenja, pa je u pojedinim trenucima i javno iskazivao nezadovoljstvo. Zbog toga se njegov odlazak već neko vrijeme nametao kao logično rješenje za obje strane.

Elche ga je uzeo nakon posudbe

Gonzalo Villar drugi dio sezone proveo je na posudbi upravo u Elcheu, a posao je od početka bio postavljen tako da španjolski klub ima obvezu otkupa ako izbori ostanak u ligi. Kako je Elche na kraju uspio ostati u elitnom društvu, aktivirana je i klauzula, pa je cijeli transfer sada i službeno potvrđen.