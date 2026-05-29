Razočarani Novak Đoković oglasio se nakon šokantnog ispadanja s Roland Garrosa

Za Novaka Đokovića je ovo bio tek drugi put u karijeri da je izgubio meč u kojem je vodio 2:0 u setovima te ujedo i njegov najraniji poraz na Roland Garrosu u posljednjih 17 godina.

Đoković je nakon šokantnog poraza bio razočaran, ali je prvo čestitao mladom Brazilcu.

'Bio je to sjajan meč, teško je izgubiti nakon vodstva od 2:0 u setovima. Velike pohvale Fonseci, bio je bolji igrač u važnijim trenucima. U petom setu bio je sjajan, pronalazio je nevjerojatne udarce', započeo je Đoković i dodao:

'Ne mislim da sam puno griješio, on je jednostavno bio bolji. Čestitao sam mu na mreži i rekao da je zaslužio pobjedu te da treba biti ponosan. Poželio sam mu sreću. Razina tenisa koju je pokazao opravdala je veliku pažnju koja ga okružuje. Ima potencijal, profesionalan je i ima sve preduvjete za uspjeh. Ima snagu, brazilska nacija stoji iza njega. Može biti sljedeći veliki igrač i osvajati najveće trofeje, volio bih to vidjeti.'

Vidjelo se da Đoković nije potpuno spreman, fizički je padao kako je meč odmicao...

'Bilo bi bolje da sam završio u dva seta, ali nisam. Ponestalo mi je goriva. Nisam se osjećao dobro na terenu. U trećem setu sam energetski pao. Na kraju četvrtog seta mislio sam da imam šanse, ali on je igrao dobre poene, napadao je i dobro servirao', priznao je Srbin pa nastavio:

'Kada sada gledam unatrag, bih li nešto učinio drugačije? Možda... Uvijek postoji trenutak odluke, a on je krenuo po pobjedu. Svaki poen koji mu je išao na forhend, udarao je jako. Na moje prilike za break odgovorio je s tri asa. Sve što mogu reći je - svaka čast!'

Đokoviću i dalje problem predstavlja ozljeda ramena...

'Pokušavam biti optimističan, ali tek sam sišao s terena. Razočaran sam, ta emocija prevladava. Vidjet ćemo što nosi dan', kazao je Đoković i dodao:

'Volio bih da ja imam 19 godina na terenu, ali gurao sam ga pet setova. Svatko tko igra protiv mene na Grand Slamu, mora me pobijediti. Taj viteški duh i borba koju nosim u sebi... Neću stati, pa makar bio na jednoj nozi. Neću odustati. Ako me netko pobijedi na ovakav način, to je zato što me on morao pobijediti, ja mu pobjedu neću dopustiti.'

Sve je zanimalo hoće li se Novak Đoković i sljedeće godine vratiti na Roland Garros...

'Ne znam...', kazao je pomalo sjetno pa onda nastavio:

'Igrao sam dobar tenis ako uzmemo u obzir da sam ozlijeđen i da sam došao izravno na zahtjevan Grand Slam. Razina je bila vrlo dobra i bio sam sretan zbog toga, iako sam sada razočaran jer sam bio blizu pobjede. Bilo je trenutaka kad nisam mogao stajati na nogama, a onda bih pogledao prema tribinama i one bi mi magično podigle duh. Kad oduzmem razočaranje, ima puno toga na što mogu biti ponosan.'