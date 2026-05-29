Osman Hadžikić teško se ozlijedio! Umjesto debija teren je napustio na nosilima i upitan je za SP

Golman reprezentacije BiH i Slaven Belupa Osman Hadžikić ozlijedio se tijekom zagrijavanja na poluvremenu prijateljske utakmice Bosne i Hercegovine protiv Sjeverne Makedonije, a teren je napustio na nosilima
Riječ je o vrlo teškom udarcu za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, ali i za samog Osmana Hadžikića, koji je upravo u toj utakmici trebao dobiti prve minute i upisati debi za reprezentaciju. Umjesto toga, sve je završilo bolnim prizorima i velikom zabrinutošću.
Nesretni se Hadžikić ozlijedio na poluvremenu tijekom zagrijavanja rezervnih igrača, a odmah nakon toga bilo je jasno da situacija nije nimalo bezazlena. Bolovi su bili toliko jaki da nije mogao samostalno napustiti teren te je iznesen na nosilima.
Prve informacije govore o ozljedi stražnje lože, a mediji iz BiH spominju i mogućnost rupture. Ako se takve prognoze potvrde, Osman Hadžikić mogao bi ostati bez Svjetskog prvenstva.
Detaljnija slika o težini ozljede trebala bi biti poznata nakon liječničkih pregleda, ali već sada je jasno da je riječ o vrlo neugodnom razvoju situacije.
Za Hadžikića je cijela priča još teža jer se ozljeda dogodila baš u trenutku kada je trebao doživjeti jedan od najvažnijih trenutaka u karijeri i prvi put stati na vrata reprezentacije BiH.
Umjesto debija i prilike da se nametne izborniku, Osman Hadžikić sada čeka nalaze i strepi hoće li uopće biti spreman za nastup na Svjetskom prvenstvu. Takav rasplet ozbiljno je zabrinuo suigrače, stožer i navijače, jer se ozljeda dogodila u najgorem mogućem trenutku.
Za sada se čeka službena potvrda težine ozljede, ali već i sam način na koji je nesretni Osman Hadžikić napustio teren dovoljno govori koliko je situacija ozbiljna.
Spomenimo i to kako je utakmica BiH i Sjeverne Makedonije završila bez pobjednika, ali i bez golova, 0:0.