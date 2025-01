Dinamo nakon produžetka slavio protiv Cibone

Dramatična utakmica donijela je prvu pobjedu Dinama nad Cibonom nakon četiri uzastopna poraza, dok je za Josipa Sesara, aktualnog izbornika Hrvatske i novog trenera Cibone, ovo bio prvi poraz na klupi zagrebačke momčadi.

Cibona je bolje ušla u utakmicu, no Dinamo je uspio dobiti prvu četvrtinu s 19:18. U drugoj dionici Cibona je dominirala, stigla do prednosti od 19 razlike i na poluvrijeme otišla s 46:35. U trećoj četvrtini Dinamo je smanjio zaostatak na dva poena i preuzeo vodstvo četiri minute prije kraja utakmice. Ipak, Cibona je serijom vratila prednost i ušla u posljednju minutu s plus šest. Dinamo je izjednačio s dvije trice, dok je šut Svena Smajlagića za pobjedu promašen sa sirenom.

U produžetku je Dinamo dvadeset sekundi prije kraja poveo pogotkom Karla Mikšića za 91:90. Cibona je imala još jednu priliku za pobjedu, no Ivan Majcunić nije pogodio tricu u završnici.

Filip Kraljević s 19 poena i sedam skokova, Ivan Novačić s 16 poena i 11 skokova te Filip Paponja i David Kralj s po 13 poena predvodili su Dinamo do pobjede. Kod Cibone su najefikasniji bili Domagoj Vuković, Ivan Majcunić i Sven Smajlagić, svaki s 16 poena.

Na ljestvici vodi Zadar s 27 bodova, dok su Cedevita Junior i Cibona izjednačeni s 24 boda. Split je četvrti s 23 boda, a Dinamo se probio na peto mjesto s 22 boda i omjerom 7-8. Ova pobjeda četvrta je zaredom za Dinamo pod vodstvom Damira Mulaomerovića, dok Cibona traži priliku za povratak u sljedećem kolu.