Dinamo na Poljud stiže bez najboljeg igrača, a 'bili' su se opasno napalili; evo gdje možete gledati najveći hrvatski derbi

Hajduk i Dinamo danas (18.30 sati, MAXtv, Arenasport 3) na Poljudu igraju derbi 7. kola Hrvatski Telekom Prve lige

Hajduk je propustio veliku priliku da poljudski derbi s Dinamom dočeka na prvom mjestu prvenstvene tablice budući da je ostao bez bodova na prošlotjednom gostovanju kod Osijeka. Novi/stari trener Damir Burić je konsolidirao redove Hajduka nakon šokantnog ispadanja iz Europske lige od malteške Gzire United, no za sada njegovoj momčadi mnogo bolje ide pred svojim navijačima na Poljudu nego na gostovanjima. S posljednja se dva gostovanja iz Koprivnice i Osijeka momčad Hajduka u Split vratila bez bodova, no na Poljudu za sada u prvenstvu djeluje besprijekorno budući da je upisala uvjerljive pobjede nad Istrom, Lokomotivom i Goricom uz gol-razliku 8:0.

Burić uz pomoć navijača želi do uspjeha u derbiju.

'Mi moramo našu kvalitetu koju imamo pretočiti na travnjak. Uvijek smo igrali dobro u zadnjim utakmicama, pogotovo kući. Dinamo će protiv nas odigrati u jednom dobrom, kvalitetnijem sastavu nego što su igrali u Zaprešiću. Mi smo spremni, znamo što nas očekuje, te znamo i njihov sustav igre. Nekih velikih iznenađenja ne bi trebalo biti. Nema većeg gušta nego igrati protiv Dinama. On će igrati u Ligi prvaka gdje mi nemamo priliku biti, ali zato ćemo sad imati priliku vidjeti gdje su naše mogućnosti. Umjetnost će biti huk s tribina pretočiti u sinergiju s momčadi, a ukoliko u tome uspijemo imati ćemo dodatnu kvalitetu u našoj igri. To je najvažnija karika u svemu tome, to moramo iskoristiti za sebe, da igrači u toj velikoj želi i motivaciji ne izgore', kaže trener 'bilih', a prenosi Dvoznak.com.