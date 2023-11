Dinamo na Maksimiru dočekuje Osijek; evo gdje gledati derbi 16. kola

'Rijeka je kvalitetna momčad, bori se za prvo mjesto. Mlada, poletna momčad koja se voli nadigravati kao i mi. Trener Sopić samo je nadogradio ekipu i radi odličan posao, no igramo kod kuće gdje svaku utakmicu idemo na pobjedu i dat ćemo sve od sebe jer želimo pobijediti dobrog suparnika. Imamo još dva treninga, nadam se da neće biti novih ozljeda i da ćemo u dobrom raspoloženju dočekati Rijeku', rekao je Kovačević.

'Želio bi na početku poželjeti treneru Varaždinu Kovačeviću što brži oporavak u borbi s bolešću. Prošao sam to s roditeljima tako da znam o čemu se radi, i to je sad najvažnija bitka, puno važnija od borbe na terenu. To sam već napravio i osobno, ali evo želio bi isto napraviti ispred kluba', rekao je trener Rijeke Željko Sopić u najavi utakmice pred koju u riječkoj svlačionici nije sve idealno:

'Imamo nekih problema oko sastava. Marko Pjaca se ozlijedio, nema Marca Pašalića zbog kartona, a moramo vidjeti i što će biti s Bandom koji je odigrao dvije utakmice za Zambiju. Nedostajat će nam i Bruno Goda', izvijestio je Sopić pa nahvalio protivnika:

