Dinamo ga oteo Hajduku, a onda mu platio samo da ode; evo za koga je sad potpisao

Sjećate li se Marka Brkljače? Dvadesetogodišnji igrač bio je jedna od najvećih priča prijelaznog roka u ljeto 2022. kada ga je Dinamo ukrao Hajduku za koji je igrao u mlađim selekcijama.

Otac mladog igrača je nekoliko dana kasnije u prilično šokantnom intervjuu pričao kako je Hajduk njegovog sina podcjenjivao i nudio suludo mali ugovor. Za razliku od toga, u Dinamu je dobio petogodišnji ugovor od 250 tisuća eura godišnje.

No, za seniore Modrih nije odigrao skoro ništa. Tek 45 minuta u Kupu protiv Splita prije dvije godine. Za tih 45 minuta Dinamo mu je dosad isplatio nevjerojatnih 750 tisuća eura.

Prvi dio protekle sezone proveo je na posudbi u slovenskom Primorju gdje je odigrao samo 183 minute, a drugi dio u drugoligaškom Jarunu. Tamo se uspio nametnuti, odigrao je 14 susreta i dao dva gola. U međuvremenu je Brkljača bio na i posudbi u Dubravi i slovenskom Aluminiju.



Koncem srpnja ove godine Dinamo je raskinuo ugovor s Brkljačom, a igrač je u međuvremenu bio bez kluba. No, stigla je vijest da je Brkljača ipak pronašao novu sredinu. Nogomet + piše da je Marko Brkljača nakon raskida ugovora s Dinamom novi angažman pronašao u grčkom drugoligašu PAS Giannini.