Dinamo ga oteo Hajduku, a onda mu platio samo da ode; evo za koga je sad potpisao

Zvominir Boban je ovog ljeta pošteno pročistio svlačionicu Dinama. Puno je igrača došlo, još više njih otišlo.
Sjećate li se Marka Brkljače? Dvadesetogodišnji igrač bio je jedna od najvećih priča prijelaznog roka u ljeto 2022. kada ga je Dinamo ukrao Hajduku za koji je igrao u mlađim selekcijama.
Otac mladog igrača je nekoliko dana kasnije u prilično šokantnom intervjuu pričao kako je Hajduk njegovog sina podcjenjivao i nudio suludo mali ugovor. Za razliku od toga, u Dinamu je dobio petogodišnji ugovor od 250 tisuća eura godišnje.
No, za seniore Modrih nije odigrao skoro ništa. Tek 45 minuta u Kupu protiv Splita prije dvije godine. Za tih 45 minuta Dinamo mu je dosad isplatio nevjerojatnih 750 tisuća eura.
Prvi dio protekle sezone proveo je na posudbi u slovenskom Primorju gdje je odigrao samo 183 minute, a drugi dio u drugoligaškom Jarunu. Tamo se uspio nametnuti, odigrao je 14 susreta i dao dva gola. U međuvremenu je Brkljača bio na i posudbi u Dubravi i slovenskom Aluminiju.
Koncem srpnja ove godine Dinamo je raskinuo ugovor s Brkljačom, a igrač je u međuvremenu bio bez kluba. No, stigla je vijest da je Brkljača ipak pronašao novu sredinu. Nogomet + piše da je Marko Brkljača nakon raskida ugovora s Dinamom novi angažman pronašao u grčkom drugoligašu PAS Giannini.