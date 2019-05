Diego Simeone pojasnio svoj izbor; Tko je bolji, Messi ili Ronaldo? Za mene dileme nema...

Trener madridskog Atletica, argentinski stručnjak Diego Simeone, progovorio je za španjolske medije o 'vječnoj dilemi' i otkrio tko je za njega bolji nogometaš - Leo Messi ili Cristiano Ronaldo

Diego Simeone je još ranije u brojnim intervjuima priznao kako je veliki obožavatelj svog sunarodnjaka Lea Messija i njegovog nogometa. No, u isto vrijeme popularni Cholo naglašava kako se jednostavno ne može osporiti sve ono što je napravio Cristiano Ronaldo .

'Cristiano je puno bolji nogometaš za momčadi koje imaju manje izbora u kvaliteti kadra te se većinom oslanjaju na njega i njegovu nogometnu intuiciju. On vam nudi nevjerojatna rješenja i to je dokazao nebrojeno puta. Da, Cristiano Ronaldo može riješiti sve u dva napada! Njemu ne treba deset identičnih i ponovljenih napada da zabije gol kao što je to često slučaj s Messijem', analizirao je Simeone.

ANKETA - ŠTO VI MISLITE?