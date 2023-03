Dejan Lovren otvoreno o odnosu s Dalićem, sukobu s Čačićem, ulasku Bad Blue Boysa u Dinamo...

Prošlog tjedna od dresa hrvatske nogometne reprezentacije oprostio se Dejan Lovren. Iako su mu 'tek' 33 godine, stoper francuskog Olympiquea iz Lyona objasnio je razlog ove odluke

'Prije Austrije u Ligi nacija. Tu sam donio neku konačnu odluku jer smatrao sam da ću odraditi taj Katar još kako treba i da ću se nakon toga oprostiti. Sad neke detalje, ima ih dosta. Ali neki od glavnih razloga su to da sam dosta toga pridonio reprezentaciji i mislim da sam dosegnuo neki vrh. I mogu li bolje od toga, nisam bio siguran. Jesam li bio možda u nekim trenucima i potreban, nekad se nisam ni osjećao iskreno da sam bio onako potreban previše reprezentaciji. I sve te male sitnice donijele su neku konačnu odluku da ću odraditi još taj Katar do kraja. Koliko god mogu pomoći.

I, evo, na kraju se ispostavilo da sam neku dobru odluku donio. Pošto sam i radio kako treba, bio sam profesionalac svih tih posljednjih šest mjeseci, pogotovo kako je počeo taj rat u Rusiji i bilo je dosta dvojbi, ostati, ne ostati, otići, bilo je svega i svačega. Ali, evo, na kraju je bilo da sam ostao i to je ta odluka bila koja je bila dosta dobra. Jer sam ostao profesionalac u nekom pogledu do kraja, makar mi je bilo iznimno teško. U takvim situacijama, pogotovo u zemlji gdje se po cijelom svijetu priča o Rusiji i nije mi bilo, iskreno, ugodno. Još pogotovo sav pritisak na mene, hrvatski reprezentativac ostaje tamo, dosta je bilo teško.'

Kažete da ste ponekad mislili da niste potrebni reprezentaciji. Zašto ste imali taj osjećaj i u koje vrijeme?

'Pa, ne znam, dođe jednostavo taj… Sve se stvori, ne mogu točno reći koji je to trenutak bio. Jednostavno sam shvatio i kroz igre mlađih igrača vidio da dosta dobro to ide, tako da sam rekao, ulazim i u neke godine kada moram i sebe gledati malo više što se tiče fizičke spreme. Nisam više onako najmlađi i treba mi puno, puno više i da se rekuperiram, pogotovo sad u Lyonu. Očekivanja su neka veća, doprinijeti s obje strane je jako teško. Zato se divim Luki Modriću na tom vrhunskom nivou, to je nestvarno'.

Je li vas barem malo privlačila mogućnost da u lipnju u Ligi nacija možete osvojiti možda i povijesno zlato s Hrvatskom?

'Već sam u devetom mjesecu, kad sam donosio tu odluku i razmišljao o tom oproštaju nakon Katra, rekao 'OK, ide Liga nacija, ide taj Final Four', ali onda gledam s druge strane, nisam odigrao tu Ligu nacija kako treba. Odigrao sam jednu utakmicu'.

Kakav je bio odnos sa Zlatkom Dalićem? On je mirniji, vi ste puno temperamentniji, uvijek kažete što mislite.

'Pa mislim da me Zlatko dovoljno dugo poznaje'.

Je li bilo nekih kriznih trenutaka, rekli ste da je bio li-la odnos ponekad?

'Pa bilo je definitivno, neću lagati. Bilo je trenutaka kad nije bilo veselo. Ali kažem, to je jednostavno dio nogometa'.

Zašto?

'S nekim odlukama se nisam slagao i, ono, uvijek želim i pomoći reprezentaciji. Ustvari, ja sam uvijek htio dati samo ono pozitivno. Svoje mišljenje. Možda u tom trenutku s njegove strane nije on to tako vidio, ali kažem, na kraju uvijek je prevladao neki korektan odnos između igrača i izbornika. Na kraju je najbitnija bila reprezentacija.

Stvarno nisam nikakav htio napraviti problem jer znam da dečki žive za to da budu u reprezentaciji. Kamoli da odu na Svjetsko prvenstvo i onda da im ja još pokvarim to. Mislim, uopće nije bilo smisla. Tako da, rekao sam: moraš uvijek ostati fer i korektan, prvo prema dečkima, na kraju izborniku i svima ostalima u stručnom stožeru'.

S Antom Čačićem je bila ona situacija kada ste se na prijateljskoj utakmici protiv Mađarske navodno povukli sa zagrijavanja. On je kasnije kazao da ste mu navodno dali i neki ultimatum i nije vas vodio na Euro 2016. Je li to bilo možda vaše najteže razdoblje u reprezentaciji?

'Ne bih baš to tako rekao. Da budem iskren, uopće se ni ne sjećam više da li je to tako bilo. Ali nije to da nisam išao zbog Ante Čačića na Euro. To uopće nije istina. Istina je ta da smo se Ante Čačić i ja čuli, ja sam mu objasnio zašto nisam želio ići i zašto nisam mogao ići. Jer imao sam neke svoje privatne razloge. I mislim da je izbornik bio iza mene i potpuno me razumio.

Tako da, to je bila dosta teška odluka i situacija. I tad sam se stavio za reprezentaciju, da nisam želio pokvariti… Jednostavno, tu svoju negativnu energiju kako sam se tada osjećao, da dođem u reprezentaciju i pokvarim sve to'.

