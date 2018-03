Davor Šuker izabran nelegalno; poništava se skupština HNS-a?!

Sportska inspekcija Središnjeg državnog ureda za sport, na čijem je čelu Janica Kostelić, utvrdila je kako je Davor Šuker nelegalno izabran za predsjednika HNS-a na izbornoj skupštini Saveza održanoj 22. prosinca 2017. godine

Shodno svemu tome, izbor Davora Šukera za novog/starog predsjednika HNS-a nelegalan je!

Sportska inspekcija nakon provedene kontrole u HNS-u utvrdila je određene nepravilnosti, ali u svom izvještaju navodi kako će 'zastati s postupkom inspekcijskog nadzora u Hrvatskom nogometnom savezu do donošenja odluke nadležnog Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba, odnosno Ministarstva uprave'. To znači da se o eventualnoj novoj, ponovljenoj skupštini tek se trebaju očitovati nadležne institucije, jer Središnji državni ured za sport to nije. On putem Sportske inspekcije tek daje mišljenje...