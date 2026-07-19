Dani Olmo postao je vođa: Ugledni As mu se naklonio na dan finala

Uoči velikog finala španjolski As posvetio je opširan tekst nogometašu Barcelone, ističući da je upravo on postao pravi vođa momčadi Luisa de la Fuentea.

Olmo na početku turnira nije imao zajamčeno mjesto u početnoj postavi. Prvu veliku priliku dobio je protiv Saudijske Arabije u skupini, u utakmici koju je Španjolska odigrala najbolje u prvoj fazi natjecanja. Nakon toga nametnuo se i u nokaut-fazi te postao jedna od ključnih figura reprezentacije koja je stigla do finala.

Rezultati dodatno potvrđuju koliko je važan za Španjolsku. Njegovi nastupi u početnoj postavi na ovom Svjetskom prvenstvu završavali su pobjedama, a jednako impresivno izgleda i ukupna statistika u reprezentativnom dresu.

U 56 utakmica za Španjolsku ostvario je 33 pobjede, 21 remi i samo dva poraza. Tek jedan od tih poraza dogodio se kada je bio u početnoj postavi - protiv Japana na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine.

Uz 12 pogodaka i 11 asistencija postao je i španjolski nogometaš s najviše asistencija u završnicama europskih i svjetskih prvenstava. Ukupno ih ima osam, od čega je dvije upisao na aktualnom turniru.

Postao je jedan od vođa reprezentacije

Olmov utjecaj ne može se objasniti samo golovima i asistencijama. Njegovo razumijevanje igre s Lamineom Yamalom, Mikelom Oyarzabalom i ostalim španjolskim napadačima omogućuje De la Fuenteovoj momčadi da igra brže, okomitije i nepredvidljivije.

As ističe da je Olmo danas praktički peti kapetan reprezentacije. Njegova osobnost posebno je došla do izražaja u polufinalu protiv Francuske, prije kaznenog udarca iz kojeg je Španjolska povela.