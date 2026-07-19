Dani Olmo postao je vođa: Ugledni As mu se naklonio na dan finala

Dani Olmo započeo je Svjetsko prvenstvo na klupi, ali će ga završiti kao jedan od najvažnijih igrača španjolske reprezentacije.
Uoči velikog finala španjolski As posvetio je opširan tekst nogometašu Barcelone, ističući da je upravo on postao pravi vođa momčadi Luisa de la Fuentea.
Olmo na početku turnira nije imao zajamčeno mjesto u početnoj postavi. Prvu veliku priliku dobio je protiv Saudijske Arabije u skupini, u utakmici koju je Španjolska odigrala najbolje u prvoj fazi natjecanja. Nakon toga nametnuo se i u nokaut-fazi te postao jedna od ključnih figura reprezentacije koja je stigla do finala.
Rezultati dodatno potvrđuju koliko je važan za Španjolsku. Njegovi nastupi u početnoj postavi na ovom Svjetskom prvenstvu završavali su pobjedama, a jednako impresivno izgleda i ukupna statistika u reprezentativnom dresu.
U 56 utakmica za Španjolsku ostvario je 33 pobjede, 21 remi i samo dva poraza. Tek jedan od tih poraza dogodio se kada je bio u početnoj postavi - protiv Japana na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine.
Uz 12 pogodaka i 11 asistencija postao je i španjolski nogometaš s najviše asistencija u završnicama europskih i svjetskih prvenstava. Ukupno ih ima osam, od čega je dvije upisao na aktualnom turniru.
Postao je jedan od vođa reprezentacije
Olmov utjecaj ne može se objasniti samo golovima i asistencijama. Njegovo razumijevanje igre s Lamineom Yamalom, Mikelom Oyarzabalom i ostalim španjolskim napadačima omogućuje De la Fuenteovoj momčadi da igra brže, okomitije i nepredvidljivije.
As ističe da je Olmo danas praktički peti kapetan reprezentacije. Njegova osobnost posebno je došla do izražaja u polufinalu protiv Francuske, prije kaznenog udarca iz kojeg je Španjolska povela.
Olmo je uzeo loptu i na sebe privukao francuske igrače, koji su ga pokušavali omesti i isprovocirati. Oyarzabal je tako mogao ostati po strani i mirno se pripremiti za udarac kojim je zabio za 1:0. Bio je to detalj koji se ne vidi u klasičnim statističkim rubrikama, ali mnogo govori o njegovu statusu u momčadi.
Usporedili su ga s Iniestom
Njegove igre potaknule su i usporedbe s Andrésom Iniestom, jednim od glavnih junaka španjolskog osvajanja Svjetskog prvenstva 2010. godine. Sličnosti se vide u kretanju između linija, prepoznavanju prostora i sposobnosti pronalaženja rješenja u situacijama u kojima se obrana čini potpuno zatvorenom.
I sam Iniesta istaknuo je važnost igrača koji je u aktualnoj španjolskoj reprezentaciji preuzeo ulogu kreativnog veznjaka. Ipak, Olmo ne želi prihvatiti velike usporedbe.
'Postoji samo jedan Iniesta', poručio je španjolski reprezentativac.
Olmova asistencija za drugi pogodak protiv Francuske pokazala je zašto ga mnogi smatraju jednim od najinteligentnijih igrača turnira. Pravodobno je prepoznao prostor u francuskoj obrani, a zatim, dok je padao nakon starta suparnika, petom ostavio loptu potpuno slobodnom Pedru Porru.
Bio je to potez koji su posebno pohvalili nekadašnji španjolski reprezentativci Cesc Fàbregas i Juan Mata. Olmo je tijekom karijere često ostajao u sjeni razvikanijih zvijezda. Na ovom Svjetskom prvenstvu situacija se promijenila. Počeo je turnir kao pričuva, a uoči finala postao je jedan od glavnih igrača i neformalnih vođa Španjolske.