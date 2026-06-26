Dan uoči odlučujuće utakmice otpao jedan hrvatski reprezentativac

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Dan uoči odlučujuće utakmice protiv Gane, Hrvatska je ostala bez jedne opcije za početni sastav.
Martin Erlić ima problema s petom i jasno je da neće konkurirati za prvih 11 u susretu u kojem Vatreni traže potvrdu prolaska u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva.
Nije riječ o težoj ozljedi i Erlić je i dalje uz reprezentaciju, ali izbornik Zlatko Dalić za utakmicu s Ganom morat će posegnuti za drugim rješenjima u zadnjoj liniji.
Hrvatskoj je protiv Gane dovoljan bod za prolazak dalje, no nakon pobjede nad Panamom i dalje se traži najbolja formula u obrani, posebno nakon promjena i problema iz prethodnih utakmica.
Šutalo siguran, Pongračić u prednosti
U obrani bi sigurno trebao startati Josip Šutalo, a uz njega je najizgledniji Marin Pongračić. On kod Dalića trenutačno ima prednost ispred Luke Vuškovića i Duje Ćaleta-Cara.
Erlićev izostanak iz kombinacija za početni sastav tako dodatno sužava izbor, ali ne bi trebao dramatično poremetiti plan izbornika. Pongračić je već neko vrijeme visoko u Dalićevim razmišljanjima, a utakmica protiv Gane mogla bi mu donijeti veliku ulogu u jednom od najvažnijih susreta dosadašnjeg dijela turnira.
Hrvatska u subotu protiv Gane igra utakmicu velikog uloga. Bod joj donosi prolazak, pobjeda dodatno podiže samopouzdanje i gura na najmanje drugo mjesto skupine, dok bi poraz otvorio neugodne kalkulacije među trećeplasiranim reprezentacijama.