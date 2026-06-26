Dan uoči odlučujuće utakmice otpao jedan hrvatski reprezentativac

Martin Erlić ima problema s petom i jasno je da neće konkurirati za prvih 11 u susretu u kojem Vatreni traže potvrdu prolaska u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva.

Nije riječ o težoj ozljedi i Erlić je i dalje uz reprezentaciju, ali izbornik Zlatko Dalić za utakmicu s Ganom morat će posegnuti za drugim rješenjima u zadnjoj liniji.

Hrvatskoj je protiv Gane dovoljan bod za prolazak dalje, no nakon pobjede nad Panamom i dalje se traži najbolja formula u obrani, posebno nakon promjena i problema iz prethodnih utakmica.