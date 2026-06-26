Stigla je najžešća kritika za BiH: 'Strašno, raspali su se. Ne mogu vjerovati što je izbornik dopustio'

Vladimir Balić, bivši vratar Hajduka, smatra da je taj trenutak otkrio ozbiljan problem unutar reprezentacije BiH. U razgovoru za Slobodnu Dalmaciju poručio je da bi Amerikanci mogli profitirati upravo zbog narušenih odnosa u svlačionici.

Balić: 'Bosna je sama sebe rasturila'

'Americi će pomoći što je Bosna sama sebe rasturila. To je strašno. Takvi odnosi u povijesnom uspjehu... Sad je bitno je li netko igrao, tko je igrao... Izbornik koji je napravio pravi posao, izbacio Talijane, a oni naprave unutarnje probleme radi nečijeg ega. Čudi me samo što nije eliminirao sve nezadovoljne igrače', rekao je Balić.

BiH je protiv Katara ostvarila rezultat za povijest, ali Balić smatra da se u takvim trenucima ne smije dopustiti da pojedinci budu iznad reprezentacije.

'Ja bih ih sigurno potjerao. Nisu veći od reprezentacije kako god se zvali. Može se to primiriti, ali to je kraj za Bosnu. Nogometno oni nisu loša ekipa, ali unutar momčadi imaju probleme koji su izvana nevidljivi, ali na terenu se to vidi. Izbacio bi ih i Katar da je malo bolji', dodao je.

Usporedio situaciju s Hrvatskom

Balić je potom povukao paralelu s hrvatskom reprezentacijom i načinom na koji Zlatko Dalić vodi svlačionicu. Smatra da se Vatrenima takva situacija ne bi mogla dogoditi.

'To se Hrvatskoj ne može dogoditi, da se neki glavni igrač pobuni. Da Dalić u 90. minuti uvede Perišića, on bi ušao bez problema. To je veličina Hrvatske, snaga Dalića i ove reprezentacije', zaključio je Balić.

Bosna i Hercegovina sada se okreće utakmici protiv SAD-a, najvećem izazovu u svojoj povijesti.