Komentator HTV-a šokiran potezom Francuza: 'Bože sačuvaj'

nevjerica

Komentator HTV-a šokiran potezom Francuza: 'Bože sačuvaj'

  • D.B.
  • Zadnja izmjena 26.06.2026 21:49
  • Objavljeno 26.06.2026 u 21:49
Viki Ivanović
Viki Ivanović Izvor: Pixsell / Autor: Zeljko Hladika/PIXSELL
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Francuska je protiv Norveške rano povela i djelovala kao momčad koja će bez većih problema potvrditi prvo mjesto u skupini I, no jedan potez Dayota Upamecana izazvao je nevjericu i na terenu i u televizijskom prijenosu.

Branič Bayerna prvo je u nekoliko navrata potpuno nepotrebno poklanjao lopte Norvežanima na vlastitoj polovici, a zatim je u 21. minuti napravio i ključnu pogrešku kod pogotka kojim je Norveška smanjila na 2:1.

Andreas Aasgaard primio je loptu na rubu kaznenog prostora, lako se oslobodio Upamecana i preciznim udarcem matirao Mikea Maignana. Francuski stoper ostao je bez prave reakcije, a njegov loš izlazak otvorio je Norvežaninu put prema golu.

Upravo je taj trenutak posebno šokirao komentatora HRT-a Vikija Ivanovića koji nije skrivao iznenađenje.

"Što radi... Bože sačuvaj!", izletjelo mu je u izravnom prijenosu nakon još jedne velike pogreške francuskog stopera.

Francuska je ipak zadržala kontrolu utakmice zahvaljujući raspoloženom Ousmaneu Dembéléu, koji je hat-trickom osigurao mirniji nastavak susreta, ali Upamecanovi propusti zasigurno neće proći nezapaženo u stručnim analizama nakon utakmice.

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