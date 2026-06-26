Komentator HTV-a šokiran potezom Francuza: 'Bože sačuvaj'

Branič Bayerna prvo je u nekoliko navrata potpuno nepotrebno poklanjao lopte Norvežanima na vlastitoj polovici, a zatim je u 21. minuti napravio i ključnu pogrešku kod pogotka kojim je Norveška smanjila na 2:1.

Andreas Aasgaard primio je loptu na rubu kaznenog prostora, lako se oslobodio Upamecana i preciznim udarcem matirao Mikea Maignana. Francuski stoper ostao je bez prave reakcije, a njegov loš izlazak otvorio je Norvežaninu put prema golu.

Upravo je taj trenutak posebno šokirao komentatora HRT-a Vikija Ivanovića koji nije skrivao iznenađenje.

"Što radi... Bože sačuvaj!", izletjelo mu je u izravnom prijenosu nakon još jedne velike pogreške francuskog stopera.

Francuska je ipak zadržala kontrolu utakmice zahvaljujući raspoloženom Ousmaneu Dembéléu, koji je hat-trickom osigurao mirniji nastavak susreta, ali Upamecanovi propusti zasigurno neće proći nezapaženo u stručnim analizama nakon utakmice.