Dan nakon kiksa u Cardiffu izbornik Dalić priznao koji je zapravo najveći hendikep naše reprezentacije i što ga muči

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić nakon povratka iz Walesa, gdje su Luka Modrić i društvo odigrali skromnih 1:1, otvoreno je razgovarao o situaciji u kojoj se našla momčad jer plasman na Euro 2020. još nije osiguran

'Nisam neraspoložen, nego mi je žao i teško mi je zato što nismo završili posao. Sad se moramo još mjesec dana mučiti i imati laganu nervozu. Eto, to me muči. Imali smo dvije meč-lopte, Azerbajdžan i Wales, i nismo ih iskoristili. Zbog toga nisam zadovoljan i nisam sretan. Međutim, nema mjesta nekom velikom nezadovoljstvu, jer prvi smo na tablici kolo prije kraja i treba nam samo taj jedan bod na našem terenu da ostanemo na čelu. U dobitnoj smo poziciji. Druga je stvar što imam snažan dojam da smo mogli i morali prije sve riješiti i to me grize', rekao je Dalić dan nakon remija protiv Walesa u Cardiffu.