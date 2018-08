Dalić ostao bez Vedrana Ćorluke: Oprostio se od reprezentacije na emotivan način

Dugogodišnji hrvatski nogometni reprezentativac Vedran Ćorluka odlučio se oprostiti od izabrane vrste nakon SP-a u Rusiji, a HNS prenosi na svojoj službenoj stranici njegovo emotivno obraćanje...

Ćorluka koji za hrvatske seniore nastupa još od 2006. godine svašta je prošao u reprezentativnom dresu i nakon srebra u Rusiji odlučio je da je vrijeme da prepusti svoje mjesto mladima.

Svoj oproštaj je upotpunio emotivnim obraćanjem koje je prenijela HNS-ova službena stranica:

'Kada sam 2002. godine kao 16-godišnjak prvi puta obukao taj dres, bio sam tek golobradi klinac, presretan što ću, eto, barem jednom nastupiti za hrvatsku reprezentaciju u mlađim uzrastima. Nisam mogao tada ni zamisliti, niti sam se usudio sanjati, što će mi sve u životu taj dres značiti, što ću sve u tom dresu doživjeti i koliko će taj dres definirati ne samo moju nogometnu karijeru već i moj život.

145 utakmica kasnije, od čega 103 u dresu A reprezentacije, pravo je vrijeme da tom dresu kažem - zbogom. I hvala.

Hvala jer sam u tom dresu upoznao mnogo divnih ljudi s kojima sam dijelio hrvatsku svlačionicu svih ovih godina, od kojih će brojni ostati prijatelji za cijeli život. To su moji suigrači, s kojima sam pjevao i plakao, radovao se i tugovao, prošao najljepše i najteže trenutke naših karijera.

To su svi izbornici i treneri koji su me učinili boljim igračem. To su onda i svi dobri ljudi oko reprezentacije i u HNS-u, koji sjajno i vrijedno rade svoj posao kako bi nama omogućili najbolje uvjete.