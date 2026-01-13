rezovi

Čistka u Vukovaru, otpisali su čak četvoricu igrača

S. M.

13.01.2026 u 13:30

Silvijo Čabraja
Silvijo Čabraja Izvor: Pixsell / Autor: Damir Spehar/PIXSELL
Vukovar će se u nastavku sezone grčevito boriti za opstanak, a u tu borbu ulazi bez dosta igrača.

U zimskom prijelaznom roku klub se zahvalio na suradnji četvorici igrača, redom stranaca.

U klubu više Portugalac Rafael Camacho, Englez Keyendrah Simmonds, Nijemac Ricardo Henning i Francuz Tyrone Tormin.

Oni su ove sezone rlo malo igrali iako su bitni vrlo važni igrači prošle sezone u kojoj je Vukovar izborio plasman u najviši rang. Klub će napustiti i desni bek Paul Bismarck Tabinas koji prelazi u Dinamo.

U siječnju su došla dva nova igrača. Iz bjeloruskog Arsenala stigao je branič Nikita Vlasenko, a iz Gorice je stigao defanzivac Jakov Gurlica.

