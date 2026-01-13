Čistka u Vukovaru, otpisali su čak četvoricu igrača

U zimskom prijelaznom roku klub se zahvalio na suradnji četvorici igrača, redom stranaca.

U klubu više Portugalac Rafael Camacho, Englez Keyendrah Simmonds, Nijemac Ricardo Henning i Francuz Tyrone Tormin.

Oni su ove sezone rlo malo igrali iako su bitni vrlo važni igrači prošle sezone u kojoj je Vukovar izborio plasman u najviši rang. Klub će napustiti i desni bek Paul Bismarck Tabinas koji prelazi u Dinamo.

U siječnju su došla dva nova igrača. Iz bjeloruskog Arsenala stigao je branič Nikita Vlasenko, a iz Gorice je stigao defanzivac Jakov Gurlica.