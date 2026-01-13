Dion Drena Beljo otkrio kako je na pripremama Dinama: Ovo je nešto totalno drukčije od svega

Prvo je napadao snijeg, a je stisnuo i hladni val s Arktika. No, siječanj je, zima, pa je to i normalno. U takvim uvjetima Dinamo odrađuje zimske pripreme u slovenskom Čatežu, samo četrdesetak kilometara od Zagreba.

Napadač Modrih Dion Drena Beljo (23) otkrio je kako njemu i suigračima prolaze ovi izrazito hladni dani priprema.

'Bolje se trči po vjetru, danas je najveća temperatura što je do sada bila, no adaptirali smo se na uvjete i nije to otežavajuća okolnost. Najviše radimo na fizičkim kapacitetima, trčanju i teretani, to nam je sastavni dio priprema, a zatim i taktički dio', rekao je na početku Dion Drena Beljo koji je u jesenskom dijelu sezone za Dinamo odigrao 24 utakmice te je zabio 11 golova uz jednu asistenciju.

Dinamo će u četvrtak odigrati pripremnu utakmicu protiv austrijskog prvoligaša Hartberga kao pripremu za FCSB (Steaua) u Europskoj ligi (22. siječnja, 21 sat).

'Hartberg će biti dobra priprema, odlučujuća je to europska utakmica, ali i nakon toga je raspored zahtjevan. Moramo se jako dobro pripremiti za nadolazeći period', napominje Beljo koji je nedavno pripreme na društvenim mrežama slikovito proglasio 'torturom':

'Svaki trening ima nogometni dio koji odradimo s velikim zadovoljstvom, a nakon toga ide kondicijski dio, 'tortura' s kondicijskim trenerom Štefanićem i suha trka koju većinom nitko ne voli, ali je nužna u ovom periodu. Svi smo svjesni da taj dio moramo odraditi.'