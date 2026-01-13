Dion Drena Beljo otkrio kako je na pripremama Dinama: Ovo je nešto totalno drukčije od svega

Nogometaši Dinama zimske pripreme odrađuju tek nekih četrdesetak kilometara od Zagreba, a napadač Modrih Dion Drena Beljo (23) otkrio je kako njemu i suigračima prolaze dani u slovenskom Čatežu
Prvo je napadao snijeg, a je stisnuo i hladni val s Arktika. No, siječanj je, zima, pa je to i normalno. U takvim uvjetima Dinamo odrađuje zimske pripreme u slovenskom Čatežu, samo četrdesetak kilometara od Zagreba.
Napadač Modrih Dion Drena Beljo (23) otkrio je kako njemu i suigračima prolaze ovi izrazito hladni dani priprema.
'Bolje se trči po vjetru, danas je najveća temperatura što je do sada bila, no adaptirali smo se na uvjete i nije to otežavajuća okolnost. Najviše radimo na fizičkim kapacitetima, trčanju i teretani, to nam je sastavni dio priprema, a zatim i taktički dio', rekao je na početku Dion Drena Beljo koji je u jesenskom dijelu sezone za Dinamo odigrao 24 utakmice te je zabio 11 golova uz jednu asistenciju.
Dinamo će u četvrtak odigrati pripremnu utakmicu protiv austrijskog prvoligaša Hartberga kao pripremu za FCSB (Steaua) u Europskoj ligi (22. siječnja, 21 sat).
'Hartberg će biti dobra priprema, odlučujuća je to europska utakmica, ali i nakon toga je raspored zahtjevan. Moramo se jako dobro pripremiti za nadolazeći period', napominje Beljo koji je nedavno pripreme na društvenim mrežama slikovito proglasio 'torturom':
'Svaki trening ima nogometni dio koji odradimo s velikim zadovoljstvom, a nakon toga ide kondicijski dio, 'tortura' s kondicijskim trenerom Štefanićem i suha trka koju većinom nitko ne voli, ali je nužna u ovom periodu. Svi smo svjesni da taj dio moramo odraditi.'
Razgovara li se već o nadolazećim protivnicima?
'Iskreno, ne govorimo još o protivnicima, fokusiramo se na sebe da napredujemo što više, da napravimo što više u ovom periodu, a vrijeme za protivnike će doći', kaže Beljo koji se osvrnuo i na konkurente:
'Vidjeli smo da su svi u toplijim krajevima nego mi, ali fokusirani smo na sebe...'
Prokomentirao je Beljo i jesenski dio sezone u koji je sjajno krenuo, a onda iznenada upao u golgetersku krizu.
'Prva polusezona u Dinamu je totalno nešto drugo nego što sam dosad imao u karijeri. I igrati i priliku sudjelovati u klubovima. Moglo je bolje, svjestan sam da mogu bolje. Nastojat ću u drugoj polusezoni to popraviti i što više pomoći momčadi', analizirao je Beljo te za kraj otkrio kako igrači 'ubijaju' slobodno vrijeme u Čatežu:
'Imamo neke aktivnosti da se zbližimo i više družimo. Kartamo, igramo pikado, imamo wellness, spa, saunu, popunimo nekako slobodno vrijeme. Tko je pobijedio u pikadu? Stojković. Ali Mudražija je daleko najbolji! Kako ga je uspio iznenaditi? Na sreću. Tko najduže bude u sauni? Topić i ja!', zaključio je sa smiješkom Dion Drena Beljo.