modri u čatežu

Dion Drena Beljo otkrio kako je na pripremama Dinama: Ovo je nešto totalno drukčije od svega

I.Ž.

13.01.2026 u 13:01

Dion Drena Beljo NK Dinamo
Dion Drena Beljo NK Dinamo Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL
Bionic
Reading

Nogometaši Dinama zimske pripreme odrađuju tek nekih četrdesetak kilometara od Zagreba, a napadač Modrih Dion Drena Beljo (23) otkrio je kako njemu i suigračima prolaze dani u slovenskom Čatežu

Prvo je napadao snijeg, a je stisnuo i hladni val s Arktika. No, siječanj je, zima, pa je to i normalno. U takvim uvjetima Dinamo odrađuje zimske pripreme u slovenskom Čatežu, samo četrdesetak kilometara od Zagreba.

vezane vijesti

Napadač Modrih Dion Drena Beljo (23) otkrio je kako njemu i suigračima prolaze ovi izrazito hladni dani priprema.

'Bolje se trči po vjetru, danas je najveća temperatura što je do sada bila, no adaptirali smo se na uvjete i nije to otežavajuća okolnost. Najviše radimo na fizičkim kapacitetima, trčanju i teretani, to nam je sastavni dio priprema, a zatim i taktički dio', rekao je na početku Dion Drena Beljo koji je u jesenskom dijelu sezone za Dinamo odigrao 24 utakmice te je zabio 11 golova uz jednu asistenciju.

Dinamo će u četvrtak odigrati pripremnu utakmicu protiv austrijskog prvoligaša Hartberga kao pripremu za FCSB (Steaua) u Europskoj ligi (22. siječnja, 21 sat).

'Hartberg će biti dobra priprema, odlučujuća je to europska utakmica, ali i nakon toga je raspored zahtjevan. Moramo se jako dobro pripremiti za nadolazeći period', napominje Beljo koji je nedavno pripreme na društvenim mrežama slikovito proglasio 'torturom':

'Svaki trening ima nogometni dio koji odradimo s velikim zadovoljstvom, a nakon toga ide kondicijski dio, 'tortura' s kondicijskim trenerom Štefanićem i suha trka koju većinom nitko ne voli, ali je nužna u ovom periodu. Svi smo svjesni da taj dio moramo odraditi.'

Dinamo, pripreme Čatež, 13.1.2026.
  • Dinamo, pripreme Čatež, 13.1.2026.
  • Dinamo, pripreme Čatež, 13.1.2026.
  • Dinamo, pripreme Čatež, 13.1.2026.
  • Dinamo, pripreme Čatež, 13.1.2026.
  • Dinamo, pripreme Čatež, 13.1.2026.
    +5
Dinamo, pripreme Čatež, 13.1.2026. Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL

Razgovara li se već o nadolazećim protivnicima?

'Iskreno, ne govorimo još o protivnicima, fokusiramo se na sebe da napredujemo što više, da napravimo što više u ovom periodu, a vrijeme za protivnike će doći', kaže Beljo koji se osvrnuo i na konkurente:

'Vidjeli smo da su svi u toplijim krajevima nego mi, ali fokusirani smo na sebe...'

Prokomentirao je Beljo i jesenski dio sezone u koji je sjajno krenuo, a onda iznenada upao u golgetersku krizu.

'Prva polusezona u Dinamu je totalno nešto drugo nego što sam dosad imao u karijeri. I igrati i priliku sudjelovati u klubovima. Moglo je bolje, svjestan sam da mogu bolje. Nastojat ću u drugoj polusezoni to popraviti i što više pomoći momčadi', analizirao je Beljo te za kraj otkrio kako igrači 'ubijaju' slobodno vrijeme u Čatežu:

'Imamo neke aktivnosti da se zbližimo i više družimo. Kartamo, igramo pikado, imamo wellness, spa, saunu, popunimo nekako slobodno vrijeme. Tko je pobijedio u pikadu? Stojković. Ali Mudražija je daleko najbolji! Kako ga je uspio iznenaditi? Na sreću. Tko najduže bude u sauni? Topić i ja!', zaključio je sa smiješkom Dion Drena Beljo.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ep u vaterpolu

ep u vaterpolu

Sjajna Hrvatska uvjerljiva i u drugom kolu EP-a, sada slijedi pravi ispit
navijači ga žele

navijači ga žele

Ovo se čekalo: Klopp se oglasio i jasno rekao hoće li preuzeti Real Madrid
ep u vaterpolu

ep u vaterpolu

Srbi u šoku se pitaju: Je li ovo najgore pravilo u povijesti sporta?

najpopularnije

Još vijesti