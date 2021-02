'Cimeri iz Atalante Saračević i Puc opet će zaigrati zajedno, ali na nekom drugom svijetu'

Jedan od najvećih rukometaša koje je Hrvatska imala, Zlatko Saračević, preminuo je u 60. godini. Odradio je pobjednički utakmicu s Podravkom, svladavši Lokomotivu, pohvalio svoje rukometašice i tada mu je pozlilo. Iz koprivničke bolnice, nažalost, stigle su najgore vijesti.

'Ne znam što bih vam rekao, potresen sam. Sada će Iztok Puc i Zlatko Saračević, cimeri iz Atlante 1996. opet zaigrati zajedno, ali na nekom drugom svijetu. U šoku sam, ne mogu vjerovati da se ovo dogodilo. Vrtim filmove unatrag, jako me potresla ova vijest', za Sportske novosti javio se Valter Matošević , koji je sa Saračevićem osvojio olimpijsko zlato 1996. godine.

Ni Lino Červar nije mogao doći k sebi, nakon što je čuo ovu tužnu vijest iz Koprivnice.

'On je bio primjer trenerske struke, sportskog ponašanja, olimpijski pobjednik, bio je i moj pomoćnik 2018. godine na Europskom prvenstvu. Bio je sve to, ali prije svega bio je čovjek. Nikad o nikome nije rekao jednu lošu riječ, i nitko o njemu nikada nije mogao reći ništa loše. Ne kažem to reda radi, zaista', rekao nam Červar za SN, a onda se i prisjeto još jednog detalaj.

'Ja sam mu znao i pokojnog oca, on je isto bio veliki igrač, i igrao je na istom mjestu desnog vanjskog. Ma užas. Izgubili smo jednog velikog sportaša u ova nesigurna i teška vremena. Ovo je stvarno jedan težak udarac i za rukomet, i naš sport i sve nas koji smo ga znali. Šokiran sam, teško mi je u ovom trenutu govoriti. Izgubili smo jednog velikog čovjeka, sportaša, trenera. Strašno, bio je stvarno velik čovjek, ljudina'.