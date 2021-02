Slavko Goluža u šoku nakon smrti Zlatka Saračevića: Zvao sam ga da mu čestitam na pobjedi, ali nije mi se javio....

Hrvatski sport ostao je bez još jednog velikana. U 60. godini od srčanog udara, nakon pobjede njegove Podravke u velikom derbiju protiv Lokomotive, Zlatku Saračeviću je pozlilo, hitno je prevezen u koprivničku bolnicu, no spasa mu nije bilo

Saračević se radovao pobjedi svojih igračica, no nakon utakmice mu je pozlilo nakon čega je hitno prevezen u koprivničku bolnicu.

Nažalost, iz Koprivnice je stigla najgora vijest. Saračević je preminuo nakon što nije uspio pokušaj oživljavanja.

>> Strašne vijesti iz Koprivnice! Umro je Zlatko Saračević

Vijest je šokirala sve hrvatske ljubitelje sporta, posebice rukometa.

Naravno, prije svih sve njegove suigrače, koji su dijelili mnoge radosti s ovim velikim rukometašem. A jedan od njih je i Slavko Goluža, danas trener slovačkog kluba, Tatrana iz Prešova.

'U šoku sam. Završila je i naša utakmica večeras, pa sam provjerio kako je prošao veliki ženski rukometni derbi. Vidio sam da je Podravka pobijedila, i po starom dobrom običaju išao sam nazvati Zlatka da mu čestitam. Zvonio mu je mobitel, nije mi se javio... A onda mi se povratno javio njihov fizioterapeut. Oduzelo me je', vidno potresen javio se za tportal Slavko Goluža.

Njih su dvojica dijelili svlačionicu hrvatske rukometne reprezentacije, a posebno se pamti olimpijsko zlato iz Atalante 1996. godine, te bronca s Eura iz 1994. godine.

'Ja sam u to vrijeme igrao za Zagreb, a on je bio u Francuskoj. Kada je dolazio u reprezentaciju, gledao sam ga kao Boga, jer svima nama on je bio pojam. A ne samo što je bio igračina, nego je bio ljudina. Toliko mi je pomogao, davao savjete, jednostavno nemam riječi. Iako je deset godina stariji, bili smo veliki prijatelji, često smo se čuli', završio je Slavko Goluža.