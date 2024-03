Cibona srušila Split i domaćinu umanjila šanse za doigravanje

Split je bio bolja momčad u prvoj četvrtini koju je momčad Slavena Rimca završila sa sedam koševa prednosti (24-17). No, Cibona je u nastavku dvoboja uspjela "umrtviti" utakmicu, uvesti je u svoj ritam te zonskom obranom potpuno poremetiti napadačku igru domaće momčadi pa je na poluvremenu bilo 41-43 za zagrebačku momčad.

Split je serijom 9-0 u drugoj polovici treće četvrtine uspio preokrenuti zaostatak od pet koševa te u zadnjih deset minuta ući s minimalnih +1 (62-61).

Cibona je uzvratila na sličan način, onda kad se odlučivalo o pobjedi. Split je u 33. minuti vodio 66-63, ali je Cibona do 36. minute napravila 11-0 i tricom Aleksandra Aranitovića došla do osam koševa prednosti (66-74). Shorter i Sullivan su vratili Splićane do dva koša zaostatka (72-74), ali bliže od toga domaća momčad nije stigla.

Mustapić je sa sedam koševa u zadnje dvije minute odveo Cibonu do pobjede.