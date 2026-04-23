SJAJAN NASTUP

Cibona nakon gotovo 3 godine svladala Zadar, pogledajte najzanimljivije trenutke

N.M. / Hina

23.04.2026 u 22:06

Cibona - Zadar
Cibona - Zadar
Košarkaši Cibone pobijedili su u derbiju 31. kola Hrvatske lige u Draženovu domu vodeći Zadar sa 75-70 (17-18, 21-10, 21-20, 16-22).

Cibona je slavodobitno proslavila povratak u svoju dvoranu, oštećenu u nevremenu u ožujku, a pobjeda protiv Zadra sjajno se uklopila u proslavu 80. obljetnice osnutka kluba. Prva je to pobjeda Cibone nad Zadrom nakon 12 uzastopnih poraza.

Zagrepčani su pitanje pobjednika riješili u drugoj četvrtini, koju su dobili s 21-10, a najveću prednost, od 13 koševa razlike, imali su u trećoj dionici igre. Krešo Radovčić (19) i Kamaka Hepa (14, 8 skokova) najbolji kod Cibone, dok je Vladimir Mihailović s 23 koša predvodio Zadrane.

Zadar je ostao vodeći s 26 pobjeda i 4 poraza, dok je Cibona druga s omjerom 23-8. Sve najbolje trenutke s utakmice pogledajte u videu.

Cibona - Zadar (SuperSport Premijer liga 31. kolo 75:70, sažetak) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport

NEZAUSTAVLJIV

