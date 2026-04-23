Cibona nakon gotovo 3 godine svladala Zadar, pogledajte najzanimljivije trenutke

Cibona je slavodobitno proslavila povratak u svoju dvoranu, oštećenu u nevremenu u ožujku, a pobjeda protiv Zadra sjajno se uklopila u proslavu 80. obljetnice osnutka kluba. Prva je to pobjeda Cibone nad Zadrom nakon 12 uzastopnih poraza.

Zagrepčani su pitanje pobjednika riješili u drugoj četvrtini, koju su dobili s 21-10, a najveću prednost, od 13 koševa razlike, imali su u trećoj dionici igre. Krešo Radovčić (19) i Kamaka Hepa (14, 8 skokova) najbolji kod Cibone, dok je Vladimir Mihailović s 23 koša predvodio Zadrane.

Zadar je ostao vodeći s 26 pobjeda i 4 poraza, dok je Cibona druga s omjerom 23-8.