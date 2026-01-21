Chelsea se namučio s Oršićem, Barca gubila u Češkoj pa okrenula

Dugo vremena se Bayern mučio protiv belgijskog Union St. Gilloisea, ali je na kraju ipak slavio s 2-0. Cijelo prvo poluvrijeme gosti su izdržali bez primljenog pogotka, a onda ih je u nastavku, na brzinu, slomio Harry Kane s dva poteza.

Engleski napadač je u 52. minuti glavom nakon kornera pogodio za 1-0, a vrlo brzo je iznudio jedanaesterac kojeg je u 55. sam pretvorio u 2-0. Bayern je od 63. igrao s desetoricom na terenu nakon što je Kim Min Jae zaradio drugi žuti karton, ali je u 80. domaćin dobio novu priliku da postigne pogodak iz jedanaesterca. No, Kane do 'hat-tricka' nije stigao, pogodio je vratnicu, ali je Bayern upisao novu pobjedu.

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić zbog ozljede nije igrao za Bayern koji je drugi na ljestvici i ima tri boda manje od vodećeg Arsenala.

Kroz prvo poluvrijeme se mučila i Barcelona na gostovanju u Pragu, ali je na kraju relativno lako svladala Slaviju s 4-2.

Slavia je šokirala Barcelonu u 10. minuti kada je nakon kornera Kusej ugurao loptu u gostujuću mrežu. Uzdrmao je taj pogodak barem djelomično velikog favorita Barcelonu, jer su gosti sve do završnice prvog poluvremena uzaludno tražili izjednačenje.

Međutim, brzo je sve na stranu Barcelone okrenuo Fermin Lopez s dva pogotka, zabijao je u 34. i 42. minuti za 2-1 gostiju. Prije odlaska na odmor još je jednom prekid bio koban za španjolskog prvaka, a nakon kornera autogol je potpisao Lewandowski za 2-2.

U nastavku je prvo Dani Olmo sjajno zabio s vrha šesnaesterca, pod gredu, za 3-2, dok je Barcelona posao privela kraju kada je Lewandowski u 71. minuti bio strijelac za 4-2. Barcelona je trenutačno deveta na ljestvici, na rubu izravnog plasmana dalje.

Liverpool je na Velodromeu svladao Marseille 3-0 čime je stigao na četvrto mjesto ljestvice. U nadoknadi prvog dijela Liverpool je poveo golom Szoboszlai iz slobodnog udarca kada je mađarski nogometaš lukavo, po travnjaku, poslao loptu uz domaću vratnicu.

U nastavku je prvo Rulli u 72. minuti pogodio vlastitu mrežu za 2-0 gostiju, a onda je Gakpo u samom finišu bio strijelac za konačnih 3-0.

Chelsea je dugo vremena hodao po trnju u meču protiv ciparskog Pafosa, ali je na kraju ipak ugrabio tri boda pobijedivši s 1-0. Sve do 78. minute nije bilo pogodaka, a tada je, nakon kornera i velike gužve, poentirao Caicedo. Hrvatski nogometaš Mislav Oršić igrao je za Pafos do 83. minute.

Slavila je još jedna engleska momčad, Newcastle je kao domaćin pobijedio PSV Eindhoven s 3-0. Newcastle je veliki korak prema tri boda napravio u prvom poluvremenu kada je stekao dva gola prednosti. Već u osmoj minuti nizozemski prvak je kapitulirao, a strijelac za 1-0 je bio Wissa. Nakon pola sata igre zabio je i Gordon za veliko domaće slavlje i 2-0 Newcastlea.

Posljednji strijelac na susretu bio je Barnes koji je u 65. minuti zabio za 3-0, a Newcastle je kolo prije kraja na odličnom šestom mjestu ljestvice. Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić igrao je za PSV do 63. minute.

Juventus je pred svojim navijačima nadigrao Benficu s 2-0 golovima u nastavku susreta. Prvo je goste načeo Khephren Thuram u 55. minuti, dok je u 64. McKennie povećao na 2-0. Mogla se Benfica vratiti u igru, ali u 81. Pavlidis nije realizirao jedanaesterac. Poskliznuo se prije udarca i poslao loptu desetak metara dalje od vrata.

Hrvatski nogometaš Franjo Ivanović zaigrao je za klub iz Lisabona od 69. minute.

Nakon preokreta je Athletic Bilbao ugrabio sva tri boda u Bergamu gdje je nadjačao Atalantu s 3-2. Atalanta je potpuno dominirala u prvom poluvremenu, ali je stekla samo jedan pogodak prednosti do odmora. Jedini je gol postigao Scamacca glavom u 16. minuti. Uz to, jednom je okvir vrata spasio Baskijce, a sve ostale, brojne prilike Atalante, zaustavio je inspirirani gostujući golman Unai Simon.

Nakon svih propuštenih prilika domaćina kazna je uslijedila u nastavku. Prvo je Guruzeta izjednačio u 58. minuti, a preokret su potom kreirali Serrano i Navarro golovima u 70. i 74. minuti. Krstović je uspio smanjiti u 88. na 2-3, ali talijanski sastav nije više imao vremena ni snage za potencijalno osvajanje jednog boda.

Ovom se pobjedom Athletic ugurao u borbu za prolaz dalje, a hrvatski nogometaš Mario Pašalić ostao je tijekom cijelog susreta na domaćoj klupi za pričuve.

Ranije u srijedu su Galatasaray i madridski Atletico odigrali 1-1, dok je Qarabag na domaćem terenu pobijedio Eintracht 3-2 golom Mustafazade u 94. minuti. Prethodno je Mustafazada bio krivac za oba primljena pogotka domaćina.